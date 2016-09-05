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·图文：铁警保新生安全
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·严肃换届纪律 确保风清气正
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·硚口区一人大代表受处分
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加快武汉国家航天产业基地建设
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企业失信将投不了标
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一科级干部兼职取酬受严处
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硚口区一人大代表受处分
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图文：“阳光玫瑰”葡萄
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时政要闻
2016.9.5 星期一
图文：铁警保新生安全
湖北日报讯 昨日，武昌火车站民警护送大学新生前往报到接待点。大学新生报到迎来高峰期，连日来，武汉铁路公安局派出大量警力，在辖区车站进行交通疏导和治安巡逻，确保新生报到安全。
（记者 田悦 视界网 赵军 何侃 摄）