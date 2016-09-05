查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 图文：铁警保新生安全 湖北日报讯 昨日，武昌火车站民警护送大学新生前往报到接待点。大学新生报到迎来高峰期，连日来，武汉铁路公安局派出大量警力，在辖区车站进行交通疏导和治安巡逻，确保新生报到安全。

（记者 田悦 视界网 赵军 何侃 摄）





