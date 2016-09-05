扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
图文：铁警保新生安全
    湖北日报讯 昨日，武昌火车站民警护送大学新生前往报到接待点。大学新生报到迎来高峰期，连日来，武汉铁路公安局派出大量警力，在辖区车站进行交通疏导和治安巡逻，确保新生报到安全。
    （记者 田悦 视界网 赵军 何侃 摄）


   
　