扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
坚守锻打岗位30年，锻工李洪全练就火眼金睛——
扫一眼，便知烧红铁件温度
    湖北日报讯 记者 唐宜贵 通讯员 侯春煜 宋杰

    温度高低，按常理要用物理方法测量，可在宜都市仝鑫精密锻造有限公司，锻造工李洪全瞅一眼便知。
    2日，仝鑫公司锻压车间大坯班生产线。筷子长短的圆柱形铁件，从高温炉里滑出，李洪全手中钢钳一夹，放到空气锤下，咚咚咚……连锤16下，一个标准汽车连杆坯件成型，模具一压，一个产品就完成了。一连串动作，只用了10秒钟。
    李洪全说，铁件出炉后，每秒钟要降温一二十度，锻打制坯容不得迟疑，温度在1050℃-1150℃之间，是锻打制坯最佳温度，这时锻制的产品质量最佳，所以必须扫一眼就能看准烧红的铁件温度，并迅速进入生产线。
    滑出高温炉的铁件，乍一看都是红色，如何分辨温度高低？
    李洪全说，红得有差别，鲜艳的红色有600多度，红得呈暗黄色有1100多度，红得呈亮黄色有1200多度，红得比亮黄色更刺眼有1300多度，此时临近融化。“锻打温度，决定产品成败。”李洪全说，温度低于1050度时，锻打的坯件容易出现裂纹；高于1150度时，容易变形。这种环境下生产的产品，都是不合格的。
    公司综合部部长邓勇发说，李洪全的“一眼准”工夫，经过红外线温控监测仪验证，是他坚守锻打岗位30年练就的绝活。
    49岁的李洪全，19岁进入这家公司从事锻打工作。30年来，身边不下500位工友陆续从这一岗位离开，原因就是太苦。
    苦在哪？制坯工手持钢钳不过一尺左右，钳口咬紧的铁件温度高达1100度左右，散发的热量烤得皮肤生痛；250公斤重的空气锤每秒锤打两次，每一次都要发出巨大响声。高温、噪音，加上精神高度紧张，在这样的环境里，能坚持下来的人确实太少。
    李洪全右脸上有一处明显伤痕，记录着他刻骨铭心的学艺经历。他指着脸说，1987年秋的一天，是他来到这个岗位的第二年，当时技术不熟，用钢钳夹铁件时，因用力不足，空气锤一锤砸下，将钢钳砸飞，飞到了脸上，脸被砸开了花，血流如注，住院半个多月。
    打那以后，他就专心琢磨，白天工作，晚上学习专业书籍，有时半夜还在思考。10年、20年、30年，终于练得炉火纯青。眼看温度“一看准”，手放锻件“一放准”。如今，他每天要制坯800个，成功率99%以上。
    2013年，公司竞争德国宝马汽车“球颈节臂”一批订单。产品体积超大、形状怪异、压制成型难、精度要求高，公司将这个重担交给了李洪全。他二话没说，攻关一个多月，虽获成功，但产品合格率不足80%，废品多、成本高，外商直摇头。不服输的他率领班组日夜坚守岗位，改变模具制作，变换制坯方法，无数次试验，终于攻克关键技术，将产品合格率提高到98%，令德国专家竖起了大拇指。产品试验成功，不仅填补国内空白，当年就为公司赢得了20万件订单。3年来，他们已累计拿到了宝马“球颈节臂”83万件订单，实现产值1.5亿元人民币，创汇2360万元美元，利税1000万元。
    不知停歇的李洪全，始终埋头忙碌于他的锻造。近两年，他所在的生产线试制成功并获得湖北省科技厅科技成果新产品3个，他本人先后被授予“宜都工匠”“金牌工人”称号。


 
　