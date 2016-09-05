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时政要闻
2016.9.5 星期一
坚守锻打岗位30年，锻工李洪全练就火眼金睛——
扫一眼，便知烧红铁件温度
湖北日报讯 记者 唐宜贵 通讯员 侯春煜 宋杰
温度高低，按常理要用物理方法测量，可在宜都市仝鑫精密锻造有限公司，锻造工李洪全瞅一眼便知。
2日，仝鑫公司锻压车间大坯班生产线。筷子长短的圆柱形铁件，从高温炉里滑出，李洪全手中钢钳一夹，放到空气锤下，咚咚咚……连锤16下，一个标准汽车连杆坯件成型，模具一压，一个产品就完成了。一连串动作，只用了10秒钟。
李洪全说，铁件出炉后，每秒钟要降温一二十度，锻打制坯容不得迟疑，温度在1050℃-1150℃之间，是锻打制坯最佳温度，这时锻制的产品质量最佳，所以必须扫一眼就能看准烧红的铁件温度，并迅速进入生产线。
滑出高温炉的铁件，乍一看都是红色，如何分辨温度高低？
李洪全说，红得有差别，鲜艳的红色有600多度，红得呈暗黄色有1100多度，红得呈亮黄色有1200多度，红得比亮黄色更刺眼有1300多度，此时临近融化。“锻打温度，决定产品成败。”李洪全说，温度低于1050度时，锻打的坯件容易出现裂纹；高于1150度时，容易变形。这种环境下生产的产品，都是不合格的。
公司综合部部长邓勇发说，李洪全的“一眼准”工夫，经过红外线温控监测仪验证，是他坚守锻打岗位30年练就的绝活。
49岁的李洪全，19岁进入这家公司从事锻打工作。30年来，身边不下500位工友陆续从这一岗位离开，原因就是太苦。
苦在哪？制坯工手持钢钳不过一尺左右，钳口咬紧的铁件温度高达1100度左右，散发的热量烤得皮肤生痛；250公斤重的空气锤每秒锤打两次，每一次都要发出巨大响声。高温、噪音，加上精神高度紧张，在这样的环境里，能坚持下来的人确实太少。
李洪全右脸上有一处明显伤痕，记录着他刻骨铭心的学艺经历。他指着脸说，1987年秋的一天，是他来到这个岗位的第二年，当时技术不熟，用钢钳夹铁件时，因用力不足，空气锤一锤砸下，将钢钳砸飞，飞到了脸上，脸被砸开了花，血流如注，住院半个多月。
打那以后，他就专心琢磨，白天工作，晚上学习专业书籍，有时半夜还在思考。10年、20年、30年，终于练得炉火纯青。眼看温度“一看准”，手放锻件“一放准”。如今，他每天要制坯800个，成功率99%以上。
2013年，公司竞争德国宝马汽车“球颈节臂”一批订单。产品体积超大、形状怪异、压制成型难、精度要求高，公司将这个重担交给了李洪全。他二话没说，攻关一个多月，虽获成功，但产品合格率不足80%，废品多、成本高，外商直摇头。不服输的他率领班组日夜坚守岗位，改变模具制作，变换制坯方法，无数次试验，终于攻克关键技术，将产品合格率提高到98%，令德国专家竖起了大拇指。产品试验成功，不仅填补国内空白，当年就为公司赢得了20万件订单。3年来，他们已累计拿到了宝马“球颈节臂”83万件订单，实现产值1.5亿元人民币，创汇2360万元美元，利税1000万元。
不知停歇的李洪全，始终埋头忙碌于他的锻造。近两年，他所在的生产线试制成功并获得湖北省科技厅科技成果新产品3个，他本人先后被授予“宜都工匠”“金牌工人”称号。