查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 坚守锻打岗位30年，锻工李洪全练就火眼金睛—— 扫一眼，便知烧红铁件温度 湖北日报讯 记者 唐宜贵 通讯员 侯春煜 宋杰



温度高低，按常理要用物理方法测量，可在宜都市仝鑫精密锻造有限公司，锻造工李洪全瞅一眼便知。

2日，仝鑫公司锻压车间大坯班生产线。筷子长短的圆柱形铁件，从高温炉里滑出，李洪全手中钢钳一夹，放到空气锤下，咚咚咚……连锤16下，一个标准汽车连杆坯件成型，模具一压，一个产品就完成了。一连串动作，只用了10秒钟。

李洪全说，铁件出炉后，每秒钟要降温一二十度，锻打制坯容不得迟疑，温度在1050℃-1150℃之间，是锻打制坯最佳温度，这时锻制的产品质量最佳，所以必须扫一眼就能看准烧红的铁件温度，并迅速进入生产线。

滑出高温炉的铁件，乍一看都是红色，如何分辨温度高低？

李洪全说，红得有差别，鲜艳的红色有600多度，红得呈暗黄色有1100多度，红得呈亮黄色有1200多度，红得比亮黄色更刺眼有1300多度，此时临近融化。“锻打温度，决定产品成败。”李洪全说，温度低于1050度时，锻打的坯件容易出现裂纹；高于1150度时，容易变形。这种环境下生产的产品，都是不合格的。

公司综合部部长邓勇发说，李洪全的“一眼准”工夫，经过红外线温控监测仪验证，是他坚守锻打岗位30年练就的绝活。

49岁的李洪全，19岁进入这家公司从事锻打工作。30年来，身边不下500位工友陆续从这一岗位离开，原因就是太苦。

苦在哪？制坯工手持钢钳不过一尺左右，钳口咬紧的铁件温度高达1100度左右，散发的热量烤得皮肤生痛；250公斤重的空气锤每秒锤打两次，每一次都要发出巨大响声。高温、噪音，加上精神高度紧张，在这样的环境里，能坚持下来的人确实太少。

李洪全右脸上有一处明显伤痕，记录着他刻骨铭心的学艺经历。他指着脸说，1987年秋的一天，是他来到这个岗位的第二年，当时技术不熟，用钢钳夹铁件时，因用力不足，空气锤一锤砸下，将钢钳砸飞，飞到了脸上，脸被砸开了花，血流如注，住院半个多月。

打那以后，他就专心琢磨，白天工作，晚上学习专业书籍，有时半夜还在思考。10年、20年、30年，终于练得炉火纯青。眼看温度“一看准”，手放锻件“一放准”。如今，他每天要制坯800个，成功率99%以上。

2013年，公司竞争德国宝马汽车“球颈节臂”一批订单。产品体积超大、形状怪异、压制成型难、精度要求高，公司将这个重担交给了李洪全。他二话没说，攻关一个多月，虽获成功，但产品合格率不足80%，废品多、成本高，外商直摇头。不服输的他率领班组日夜坚守岗位，改变模具制作，变换制坯方法，无数次试验，终于攻克关键技术，将产品合格率提高到98%，令德国专家竖起了大拇指。产品试验成功，不仅填补国内空白，当年就为公司赢得了20万件订单。3年来，他们已累计拿到了宝马“球颈节臂”83万件订单，实现产值1.5亿元人民币，创汇2360万元美元，利税1000万元。

不知停歇的李洪全，始终埋头忙碌于他的锻造。近两年，他所在的生产线试制成功并获得湖北省科技厅科技成果新产品3个，他本人先后被授予“宜都工匠”“金牌工人”称号。





