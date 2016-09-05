查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦G20 ·中国向世界注入信心 ·“中国药方”获世界点赞 ·多国专家学者赞赏包容性发展理念 ·图文：山水一色“天堂佳音” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 中国向世界注入信心 · “中国药方”获世界点赞 · 多国专家学者赞赏包容性发展理念 · 图文：山水一色“天堂佳音” 5 聚焦G20 2016.9.5 星期一 图文：山水一色“天堂佳音” 传递中国文化自信 湖北日报讯 图为：演员在西湖湖面上表演《天鹅湖》。（新华社发）



G20杭州峰会文艺演出于4日晚在西湖湖面上进行。这场仅仅50多分钟的艺术盛宴，向世界传递着人类共通的情感力量，传达着融合共处的美好愿景，更传递着中国的文化自信。



山水一色 佳音如梦

演出在“春江花月夜”的美妙意境中开篇。在全新的交响化编配之后，这首中国古典名曲如一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水长卷，让人置身于美好的夜晚之中。

一曲毕，又一曲起。300多名女舞者在琵琶演奏家赵聪的弹奏下翩翩起舞。《采茶舞曲》，杭州最有代表性的民间小调轻盈，让整座西湖随之律动。

传统戏曲与小提琴共鸣的《梁祝》和曼声讴歌的江南小曲《茉莉花》无疑是世界最熟悉的中国音律，中国特有的婉约柔美在各种艺术形式的演绎下在湖面缓缓流淌。

当芭蕾舞者们的足尖轻跃水面，《天鹅湖》这一原始文本来自德国，艺术创作在俄罗斯的世界经典舞剧在东方湖畔完成一次全新的演绎。

几乎没有任何一个曲目能与《欢乐颂》之盛大相匹及，晚会在交响合唱《欢乐颂》中落幕，表达着对祥和、欢乐的追求与赞美。

九支曲目，九种形态，绘一幕“光影山水卷”，汇一首“世界交响曲”。



一小时，世界感受中国

不到一个小时的时间里，全球音舞精品跃然眼底。

音响总监金少刚说，比如琴弦，可能刚刚调好音，弹上两曲后，音调就不对了，又得重新调整。

同样遇到困难的是刘福洋，这位年轻的舞团团长第一次被自己最熟悉的舞步难倒——他和搭档骆文博要在水面三公分以下完成舞蹈“梁祝”。“在水中跳舞会面临阻力，服装也会被打湿，这对舞蹈演员的掌控能力提出了考验。”

妆面发型如何做到防汗防水则是造型师易茗需要解决的难题。“考虑到江南韵味、中国气韵，演员从眉形到唇色都要像水墨画一样清新雅致。”易茗在反复试验中挑出在高温、涉水环境下合格的化妆品。

晚会总导演张艺谋说，尽管困难重重，但所有参与其中的文艺工作者都有同样的坚持，“就是要在短短的几十分钟内，让世界感受中国。”



经济“弄潮儿”的文化自信

一个为推进全球经济治理而召开的重要会议，因为一台晚会留下了更多文化的读解。“音乐和舞蹈是人类共同的语言。”国家一级演员徐宁说，熏陶在中国传统文化元素山、水、花、月的氛围下，展现出世界文明的共同优秀成果。

在全自然环境中融入全息投影的科技手段，中国艺术院研究院研究员宋宝珍说，演出中无时无刻不在表达人与影像、人与自然的和谐互动关系，展示了中国文化创新和文化与科技的融合发展的成果。

从北京奥运会开幕式到G20杭州峰会文艺演出，从向世界展示、表达中国传统文化到再造、演绎其他民族的传世之作，金少刚说，这充分显示着中华文化兼容并蓄的包容性，和越来越有力的文化自信心。





