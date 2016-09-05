查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦G20 ·中国向世界注入信心 ·“中国药方”获世界点赞 ·多国专家学者赞赏包容性发展理念 ·图文：山水一色“天堂佳音” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 中国向世界注入信心 · “中国药方”获世界点赞 · 多国专家学者赞赏包容性发展理念 · 图文：山水一色“天堂佳音” 5 聚焦G20 2016.9.5 星期一 多国专家学者赞赏包容性发展理念 湖北日报讯 正在举行的二十国集团（G20）杭州峰会是发展中国家参会数量最多的一次G20峰会。多国专家学者称赞中国在此次峰会上倡导的包容性发展，赞赏中国对发展中国家利益的重视以及为此付出的实际努力。

埃及官方媒体中东通讯社社长兼总编辑海德尔表示，杭州峰会关注发展问题，体现了中国将包括中东国家在内的发展中国家的利益“置于一个新的高度”。“中国关心世界所有国家是否都能取得经济发展，其贸易伙伴不仅限于美国、欧洲和东南亚，对非洲和阿拉伯国家同样抱有浓厚兴趣。”

埃及艾因沙姆斯大学中文系教授阿卜杜勒认为，中国在杭州峰会上倡导包容性发展，正是中国与全世界国家加强经济合作真诚意愿的具体体现，世界是一个整体，各国应该携手努力，发展基于互利共赢的战略伙伴关系。这也是中国热情邀请部分非G20成员的非洲和中东国家参会的原因。

俄罗斯独联体国家研究所副所长扎里欣表示，中国迄今取得的发展成就引人注目，正在由“世界工厂”向世界科技强国转变。中国积极与东南亚、非洲和拉美等发展中国家拓展合作，在这些地区的经济影响力不断扩大，中国的投资为当地创造了不少就业机会，提供了急需的基础设施。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，杭州峰会是G20峰会史上发展中国家代表性最强的一次，而且峰会首次将发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置。国际社会对此抱有很多期待，其中的一个期待就是削弱发达经济体在全球经济舞台的独断专制，提高新兴经济体的代表性、话语权和影响力。

土耳其专栏作家于纳伊认为，作为世界经济增长重要引擎，中国近年来重视创新和包容性发展。在全球经济增长放缓、地区保护主义和货币战抬头的大背景下，本次G20峰会以包容性发展为主题，围绕金融治理、反对保护主义、反洗钱等众多重要议题展开讨论，是一次值得期待的盛会。

印度尼赫鲁大学国际关系学院主任维拉普拉萨德说，中国在全球经济增长面临很多不确定性之际举办G20峰会并提出包容性发展意义重大。包容性发展对世界经济、特别是对发展中国家经济社会发展的重要性不言而喻。相信杭州峰会是一次改变全球经济游戏规则，振兴全球经济发展的峰会。





