查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦G20 ·中国向世界注入信心 ·“中国药方”获世界点赞 ·多国专家学者赞赏包容性发展理念 ·图文：山水一色“天堂佳音” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 中国向世界注入信心 · “中国药方”获世界点赞 · 多国专家学者赞赏包容性发展理念 · 图文：山水一色“天堂佳音” 5 聚焦G20 2016.9.5 星期一 “中国药方”获世界点赞 湖北日报讯 “希望杭州峰会能够在以往的基础上，为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的药方，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。”4日，习近平主席在二十国集团（G20）领导人杭州峰会开幕辞中，精准把脉世界经济，直面发展难题，为G20这一全球经济治理的重要机制提出中国方案。

“8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口。”国际金融危机爆发至今已有8年，世界经济依然在层层迷雾中艰难前行。面对世界经济的复杂形势和风险挑战，人们把更多目光投向世界第二大经济体中国。人们期待，中国能在此次杭州峰会上同G20成员一道，为世界经济巨轮指明航向，将发展成果惠及世界人民。

习近平主席指出，“我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”作为世界第二大经济体，中国正是知行合一的实践者。从推动“一带一路”建设，到打造人类命运共同体，从G20峰会凝聚发展共识，到金砖机制熔铸金色平台，中国经济的脉络已经契入世界经济肌体深处，唯有充盈理念、拓展机制、协同行动，才能让全球经济之水深流不息。

作为G20主席国，过去一年中，中国与各方密集协调沟通，为杭州峰会确立了“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的主题和一系列重点议题。中国提出的一系列理念和方案，体现了中国与世界各国共同发展、休戚与共的态度和决心，也体现了中国作为大国的使命感和责任感。

面对当前挑战，习近平主席提出G20应该加强宏观经济政策协调，合力促进全球经济增长、维护金融稳定；创新发展方式，挖掘增长动能；完善全球经济治理，夯实机制保障；建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化；落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展。这些重要主张，为曲折复苏的世界经济开出了“中国药方”，引起与会各方和国际社会的热烈反响和广泛赞誉。

“中国药方”获世界点赞，在于它看到了世界经济治理的“痛点”。面对主要经济体因宏观经济政策分化而产生的负面外溢效应，中国提出各国应加强政策协调，并主导制定《杭州行动计划》，强调货币政策、财政政策、结构性改革必须“三管齐下”，同时提出优化国际金融机构治理结构、完善全球金融安全网等主张。“如果各国能在杭州峰会上达成共识，齐心协力采取政策协调措施，就有可能在较短时间内扭转世界经济低迷局面，”澳大利亚经济学家郭生祥说。

“中国药方”获世界点赞，在于它注重以改革创新的方式挖掘新动能。创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。中方把创新增长方式设定为杭州峰会重点议题，推动制定《二十国集团创新增长蓝图》，推动重启国际贸易和投资“双引擎”，向创新要动力，向改革要活力。“我们需要政策、技术和所有层面的创新，创新是带领全球经济摆脱金融危机影响不可或缺的因素，”2015年二十国集团工商峰会（B20）协调人、土耳其工商业联合会政策顾问萨普·卡尔坎说。

“中国药方”获世界点赞，在于它顺应世界经济格局变化的大势，力促包容和联动式发展。当今世界，只靠几个发达国家，没有发展中国家的参与，没有各国间政策规划、基础设施、利益共赢等方面的联动，世界经济难有起色。而推动包容和可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也能释放出不可估量的有效需求。联合国秘书长潘基文说，中国的努力“使二十国集团峰会的包容性提高到一个新的水平”。





