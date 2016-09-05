查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦G20 ·中国向世界注入信心 ·“中国药方”获世界点赞 ·多国专家学者赞赏包容性发展理念 ·图文：山水一色“天堂佳音” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 中国向世界注入信心 · “中国药方”获世界点赞 · 多国专家学者赞赏包容性发展理念 · 图文：山水一色“天堂佳音” 5 聚焦G20 2016.9.5 星期一 中国向世界注入信心 ——习主席B20峰会主旨演讲引发全球热烈反响 湖北日报讯 人民日报客户端

中国国家主席习近平3日出席2016年二十国集团工商峰会（B20峰会）开幕式并发表主旨演讲，在全球范围内引发热烈反响。“真诚”、“务实”、“全面”、“鼓舞人心”……成为海外各界人士在评价这一讲话时使用最多的词汇。

在这一题为《中国发展新起点 全球增长新蓝图》的演讲中，习近平主席向世界描绘了站上新起点的中国经济，强调中国“有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇”。

“习近平主席的讲话向充满不确定性的世界注入了信心，”法国国际问题专家、中欧论坛创始人戴维·戈塞（中文名：高大伟）说，“习主席向与会者介绍了中国经济的现状和未来规划，提振了工商界人士对中国经济的信心。在他的领导下，中国将继续全面深化改革，中国经济发展将继续为中国人民带来繁荣，也给世界带来机遇。”

在美国罗格斯大学商学院特聘教授法罗克·康特拉克特看来，习主席的讲话非常全面且毫不回避问题。他说，讲话不仅展示了中国改革开放以来使7亿多人口摆脱贫困的巨大成就，也对外界普遍关注的中国经济放缓、产能过剩等问题作出了直接回应。

习近平主席在讲话中强调，中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。二十国集团要建设创新型世界经济，开辟增长源泉；建设开放型世界经济，拓展发展空间；建设联动型世界经济，凝聚互动合力；建设包容型世界经济，夯实共赢基础。

印度尼西亚世界事务理事会执行主席易卜拉欣·优素福说：“习近平主席为世界经济开出的药方对于恢复世界经济活力具有重要意义。”

日本日中友好协会事务局局长矢崎光晴认为，习近平主席在演讲中就世界性课题提出了中国方案，这有助于化解对立，实现世界和平与稳定，“中国方案获得了国际社会的尊重和信赖”。

当下，二十国集团合作的主要任务正在从危机应对向长效治理转变，并已成为国际经济合作的主要平台。习近平主席在讲话中提出，要共同维护和平稳定的国际环境，共同构建合作共赢的全球伙伴关系，共同完善全球经济治理。

埃及艾因沙姆斯大学亚洲问题专家纳赛尔·阿卜杜勒认为，习近平主席讲话体现了中国与世界各国加强经济合作的真诚意愿。讲话向世界传递了一个重要信息，即“中国不光谋求自身发展，更是为了全世界人民的福祉而追求和平和互利共赢”。

为加强国际合作、完善全球治理，中国近年来提出了“一带一路”、亚投行等一系列新倡议。习近平主席在讲话中强调，中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。

对此，新加坡隆道研究院总裁许振义认为，中国是当前世界经济增长的主要动力之一，无论从中国自身经济发展或是区域经济发展来看，都需要中国在本地区乃至全球发挥更大作用。中国倡导的“一带一路”和亚投行被普遍视为中国参与区域经济建设的积极意愿，因此受到相关国家的普遍欢迎和响应。中国与本区域乃至全球经济融合度越高，越有利于和平与发展。

习近平主席在讲话中还表示，将毫不动摇实施可持续发展战略，坚持绿色低碳循环发展，坚持节约资源和保护环境的基本国策。而就在讲话同一天，中国批准了应对气候变化的《巴黎协定》。

“在杭州，中国将目标明确的讲话和建设性的行动结合在了一起，”戴维·戈塞说，“中国批准《巴黎协定》表明中国正以实际行动促进可持续发展和更好的全球治理。”





