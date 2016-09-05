查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 分享中国转型红利 ——访陶氏化学董事长利伟诚 湖北日报讯 二十国集团工商峰会3日在杭州开幕之际，世界化工巨头美国陶氏化学公司董事长兼首席执行官安德鲁·利夫里斯（中文名：利伟诚）接受采访时说，陶氏化学非常看好中国经济给全球企业带来的新机遇，“我们已选择成为中国转型的一部分”。

在利伟诚看来，中国的经济转型令人惊叹，虽然经济增速有所减缓，但是“这一增速的调整反映出中国政府改善增长质量同时保证增长可持续的决心”。

利伟诚表示，中国正处于“十三五规划”的正确发展轨道上。中国正加速从原材料出口商转变为高技术产品的创造者和消费者，这些努力将使中国经济继续增长，并为全球企业提供商机。“我们已选择成为中国转型的一部分，并承诺通过创新支持中国。我们对在华业务增长保持乐观，继续保持对增长行业和市场的战略关注。”他说。

谈及此次杭州峰会，利伟诚建议，在当前全球经济增长疲软背景下，参加峰会的二十国集团成员应继续关注已经提出的具有商业现实意义的建议，例如消除贸易保护主义、重振贸易等。

每年都会多次访问中国的利伟诚表示，每次访华都令他感到惊讶：中国巨大的商业资产和极具才华与创新意识的人才令中国经济实现了高速增长。中国的崛起不仅改变了中国，也改变了世界经济。

（据新华社华盛顿3日电）





