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第4版 聚焦G20
·引领世界经济之船再启航
·英中关系正处于“黄金时代”
·我们应该成为行动队而不是清谈馆
·广告
·“中国进程”为世界带来更多机遇
·汲取中国成功经验
·分享中国转型红利
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4
聚焦G20
2016.9.5 星期一
汲取中国成功经验
——访墨西哥总统培尼亚
湖北日报讯 墨西哥总统培尼亚·涅托日前表示，二十国集团（G20）是国际范围内协调宏观经济政策和货币政策最重要的决策机制。在G20框架下，墨西哥为推动全球经济增长和促进国际市场稳定作出努力，并期待从中国的成功实践中汲取经验。
培尼亚说，维护全球经济的稳定发展、“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，以改善全球经济治理，是G20成员需要完成的一个重要任务。“墨西哥提议建立新型的融资机制以增加基础设施项目的投资。我们也在为推动全球经济增长和促进国际市场的稳定采取行动，如采取更节能环保的政策，在加速经济增长的同时保证经济的可持续发展。”培尼亚说，“墨西哥政府制定的多项计划已经为一些战略领域带来新的发展机遇，墨西哥也将利用这些机遇继续转变，成为一个宏观经济稳健可靠的国家，从而吸引全球的投资者。”
培尼亚认为，墨西哥和中国都是国际新兴市场上的领跑者，目前很多新兴经济体正遭遇增长放缓，墨西哥应当从中国的成功实践中汲取经验。他强调，深化墨中双边合作是优先和重点，墨中双边贸易投资合作也已经取得了显著成果。 （据新华社墨西哥城3日电）