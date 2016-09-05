查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 汲取中国成功经验 ——访墨西哥总统培尼亚 湖北日报讯 墨西哥总统培尼亚·涅托日前表示，二十国集团（G20）是国际范围内协调宏观经济政策和货币政策最重要的决策机制。在G20框架下，墨西哥为推动全球经济增长和促进国际市场稳定作出努力，并期待从中国的成功实践中汲取经验。

培尼亚说，维护全球经济的稳定发展、“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，以改善全球经济治理，是G20成员需要完成的一个重要任务。“墨西哥提议建立新型的融资机制以增加基础设施项目的投资。我们也在为推动全球经济增长和促进国际市场的稳定采取行动，如采取更节能环保的政策，在加速经济增长的同时保证经济的可持续发展。”培尼亚说，“墨西哥政府制定的多项计划已经为一些战略领域带来新的发展机遇，墨西哥也将利用这些机遇继续转变，成为一个宏观经济稳健可靠的国家，从而吸引全球的投资者。”

培尼亚认为，墨西哥和中国都是国际新兴市场上的领跑者，目前很多新兴经济体正遭遇增长放缓，墨西哥应当从中国的成功实践中汲取经验。他强调，深化墨中双边合作是优先和重点，墨中双边贸易投资合作也已经取得了显著成果。 （据新华社墨西哥城3日电）





