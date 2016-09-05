查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 “中国进程”为世界带来更多机遇 湖北日报讯 人民日报评论员



“告别传统增长模式、以创新驱动发展的中国，将成为世界经济增长的动力之源”“一个更加开放包容的中国，将为世界发展带来更多机遇”……二十国集团杭州峰会拉开帷幕，全世界都在关注习近平主席释放出的中国信心。

二十国集团工商峰会开幕式上，习近平主席用“四个进程”“五个新的起点”向世界阐释中国的过去、标注中国的未来，深刻揭示出新的历史起点上推动中国发展的努力方向和实现路径。它向全世界表明：中国的发展前景一定会越来越好，对世界的贡献一定会越来越大。

一个13亿多人口的大国实现现代化，是人类历史上不曾有过的壮丽征程。习近平主席回顾几十年来的中国进程，深刻指出，这是探索前行的进程，这是真抓实干的进程，这是共同富裕的进程，这也是中国走向世界、世界走向中国的进程。改革开放以来，中国6亿多人口摆脱贫困，为实现联合国千年发展目标作出重大贡献。2011年至2015年，中国经济年均增长7.3%,每年增量相当于贡献一个中等发达国家的经济规模，对全球经济增长的贡献率达25%，成为全球经济增长的重要发动机。事实证明，中国保持经济中高速增长不仅是自身需要，更会惠及世界各国人民。

今天，随着中国经济体量的增大以及同世界的合作不断加深，中国经济走向受到外界关注。今年上半年，中国经济增长6.7%，在主要经济体中仍然位居前列；最终消费支出对国内生产总值的贡献率达到73.4%，第三产业增加值占到国内生产总值的54.1%，产业升级和结构调整步伐加快。这些都说明，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，完全能够实现转型升级、凤凰涅槃，为世界经济带来更多发展机遇。

这个机遇，是中国发展新起点的机遇。习近平主席强调，经过38年改革开放，今天的中国，已经站上新的历史起点。这个新起点，就是中国全面深化改革、增加经济社会发展新动力的新起点，就是中国适应经济发展新常态、转变经济发展方式的新起点，就是中国同世界深度互动、向世界深度开放的新起点。新起点上，中国针对发展不平衡、不协调、不可持续等突出问题，强调要牢固树立和坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这些发展理念引领的，必将是中国发展方式的深刻变革，也将为世界发展提供有益的启示。

这个机遇，是中国发展新举措的机遇。坚定不移全面深化改革，坚定不移实施创新驱动发展战略，坚定不移推动绿色发展，坚定不移推进公平共享，坚定不移扩大对外开放，正如习近平主席在主旨演讲中谈到的，以这“五个坚定不移”为方向，中国努力开拓更好发展前景，释放更强增长动力，谋求更佳质量效益，增进更多民众福祉，实现更广互利共赢。对于中国来说，这是打造发展新优势的必然选择；对世界而言，这也是给全球经济走出困境提供的“中国方案”，将为世界贡献更多发展动力、创造更多发展机遇。

中国发展站在新起点，世界经济期待再出发。有国际媒体感慨，世界上“恐怕找不出比中国更好的国家来传递关于经济未来的信心”。在新起点上，一个善于将先进理念转化为实际行动的中国，一个更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的中国，必将持续造福中国与世界。

（据新华社北京4日电 载5日《人民日报》）





