查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 我们应该成为行动队而不是清谈馆 ——二十国集团领导人杭州峰会开幕侧记 湖北日报讯 千年古城杭州，曾作为中华文明与世界文明交流的窗口扬名天下；今天这个创新活力之城，迎来世界瞩目的历史性时刻——GDP总量占全球经济近九成的二十国集团（G20）领导人在此聚首。

4日15时许，钱塘江南岸，杭州国际博览中心二楼迎宾厅内，中国国家主席习近平微笑伫立，迎接八方嘉宾。

G20成员和嘉宾国领导人及有关国际组织负责人陆续抵达这座恢弘的建筑。

他们中有中国人的老朋友——习近平主席上任以来已18次会晤的俄罗斯总统普京，有G20峰会资深参与者——11次参加G20领导人峰会的联合国秘书长潘基文，有履新不久的英国首相特雷莎·梅、巴西总统特梅尔，有最后一次以总统身份来华的美国总统奥巴马，还有不远万里从非洲大陆来的非洲联盟轮值主席、乍得总统代比……

习近平主席与贵宾们互致问候，一一握手。

15时15分许，习近平主席和所有抵达的贵宾一起走到背景板前，站成三排，留下了全球经济治理重要平台的又一张经典“全家福”。他们的身后是35面国旗和国际组织会旗，水墨画般的背景板上有“二十国集团领导人杭州峰会”中英文字样，以“桥”和“中国印”构成的杭州峰会会标，烟波浩渺的湖光山色如诗如画……

这是2008年国际金融危机催生的G20领导人峰会首次来到中国，也是近年来中国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会。

8年前，在国际金融危机最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口。

这8年，从华盛顿到戛纳，从圣彼得堡到杭州，二十国集团正从危机应对向长效治理机制转型，以中国为代表的新兴经济体在这个全球经济治理重要平台发挥日益重要的作用，提出一个个“中国方案”，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

15时25分许，领导人和国际组织负责人来到杭州国际博览中心四楼，中西合璧的会议厅庄重典雅，领导人和国际组织负责人围坐在巨大的圆桌旁。

15时30分，习近平敲下木槌，宣布峰会开幕。“国际社会对二十国集团充满期待，对这次峰会寄予厚望。我们需要通过各自行动和集体合力，直面问题，共寻答案。”习近平主席的开幕辞开宗明义。“现在世界基尼系数已经达到0.7左右，超过了公认的0.6‘危险线’，必须引起我们的高度关注。”“我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”“只要我们坚持同舟共济的伙伴精神，就能够克服世界经济的惊涛骇浪，开辟未来增长的崭新航程。”习近平主席的讲话，激起现场阵阵掌声。

会场内，领导人们凝神聆听，各代表团一些工作人员边听边记。

会场外，杭州国际博览中心一楼新闻中心。聚集在此的数千名中外记者，看着巨大电视屏幕上的会议直播信号，或按动快门，或连线直播，第一时间将习主席关于应对世界经济挑战的主张传向世界……“当下的世界经济形势与六年前有很大不同，中方作为东道主确定的峰会议题反映了这些变化，中国领导人的讲话信息量很大，我们要抓紧报道。”曾采访过2010年G20领导人首尔峰会的英国广播公司电视记者约翰·萨德沃斯一边打字一边说。

在随后举行的G20领导人杭州峰会第一阶段会议上，与会领导人一致认为，加强宏观经济政策协调至关重要，创新增长方式势在必行，创新增长方式大有可为。“让我们以杭州为新起点，引领世界经济的航船，从钱塘江畔再次扬帆启航，驶向更加广阔的大海！”习主席讲话仍在回荡。东海波涌，钱塘潮起。在全世界的注视下，这里成为世界经济航船启程的新起点。 （据新华社杭州4日电）





