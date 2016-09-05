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第4版 聚焦G20
·引领世界经济之船再启航
·英中关系正处于“黄金时代”
·我们应该成为行动队而不是清谈馆
·广告
·“中国进程”为世界带来更多机遇
·汲取中国成功经验
·分享中国转型红利
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4
聚焦G20
2016.9.5 星期一
英国首相强调
英中关系正处于“黄金时代”
湖北日报讯 英国首相特雷莎·梅前往中国参加G20杭州峰会时强调，英中关系目前正处于“黄金时代”，她将在峰会期间与中国领导人会谈，讨论如何发展英中两国间已有的战略伙伴关系。
特雷莎·梅表示，她在G20峰会期间还将和其他国家领导人举行会谈，探讨如何发展全球自由贸易，探讨脱欧后英国发展全球贸易的机遇，并向外界表明英国希望把握这些机遇。
另悉，伦敦金融城市长杰弗里·芒蒂文斯（中文名：茅杰飞）将于G20峰会后率商界代表团访华。他日前接受采访时表示，在杭州召开的G20峰会非常重要，他期待中国在推动全球经济增长方面发挥重要作用。
茅杰飞表示，中国是英国至关重要的贸易与投资伙伴。伦敦金融城不仅是英国也是欧洲的金融与商业中心，对于想扩大国际业务的中国投资者与工商企业来讲，无疑是理想合作伙伴。未来更多合作良机将不断涌现，不仅惠及英中两国经济发展，也会助力全球经济增长。
（综合新华社电）