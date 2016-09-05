查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 英国首相强调 英中关系正处于“黄金时代” 湖北日报讯 英国首相特雷莎·梅前往中国参加G20杭州峰会时强调，英中关系目前正处于“黄金时代”，她将在峰会期间与中国领导人会谈，讨论如何发展英中两国间已有的战略伙伴关系。

特雷莎·梅表示，她在G20峰会期间还将和其他国家领导人举行会谈，探讨如何发展全球自由贸易，探讨脱欧后英国发展全球贸易的机遇，并向外界表明英国希望把握这些机遇。

另悉，伦敦金融城市长杰弗里·芒蒂文斯（中文名：茅杰飞）将于G20峰会后率商界代表团访华。他日前接受采访时表示，在杭州召开的G20峰会非常重要，他期待中国在推动全球经济增长方面发挥重要作用。

茅杰飞表示，中国是英国至关重要的贸易与投资伙伴。伦敦金融城不仅是英国也是欧洲的金融与商业中心，对于想扩大国际业务的中国投资者与工商企业来讲，无疑是理想合作伙伴。未来更多合作良机将不断涌现，不仅惠及英中两国经济发展，也会助力全球经济增长。

（综合新华社电）





