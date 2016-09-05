查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·引领世界经济之船再启航 ·英中关系正处于“黄金时代” ·我们应该成为行动队而不是清谈馆 ·广告 ·“中国进程”为世界带来更多机遇 ·汲取中国成功经验 ·分享中国转型红利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 引领世界经济之船再启航 · 英中关系正处于“黄金时代” · 我们应该成为行动队而不是清谈馆 · 广告 · “中国进程”为世界带来更多机遇 · 汲取中国成功经验 · 分享中国转型红利 4 聚焦G20 2016.9.5 星期一 引领世界经济之船再启航 ——评习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞 湖北日报讯 新华社评论员

“我宣布，二十国集团领导人杭州峰会开幕！”随着一声槌响，举世瞩目的二十国集团领导人杭州峰会正式拉开帷幕。习近平主席在开幕辞中围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的峰会主题，就世界经济应对挑战、行稳致远提供中国方案，就建设好二十国集团提出中国主张，引起会场内外的强烈共鸣，为开好杭州峰会、共襄发展盛举注入了信心与力量。

从华盛顿到杭州，八载时光见证着世界经济坎坷不平的复苏之路。2008年，二十国集团受命于危难之际，合力把滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。今天，世界经济又走到一个关键当口。从新旧增长动能转换的不易，到主要经济体先后进入老龄化社会面临的压力，再到保护主义、内顾倾向抬头使经济全球化出现波折，都表明世界经济依然在深度调整中曲折复苏，都在呼唤标本兼治、综合施策的“药方”，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。这是世界对杭州峰会的殷切期待，是中国对世界的真切回应。“善治病者，必医其受病之处。”面对增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡等多重风险和挑战，必须找准病根、对症下药。加强宏观经济政策协调，减少负面外溢效应，才能合力促进全球经济增长、维护金融稳定。创新发展方式，通过创新、结构性改革、新工业革命、数字经济等新方式打开增长之门，才能不断挖掘增长动能。完善全球经济治理，完善国际货币金融体系和全球金融安全网，优化国际金融机构治理结构，才能夯实机制保障，提高世界经济抗风险能力。建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化，才能推动全球经济进一步开放、交流、融合。落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展，减少全球发展不平等和不平衡，才能使各国人民共享世界经济增长成果。习近平主席提出的一系列举措，富有现实针对性，蕴含着固本培元、和合共生、合作共赢的中国智慧，为建设创新型、开放型、联动型、包容型世界经济提供了行动指南。

作为全球经济治理主要平台，二十国集团肩负重任，努力把它建设好，才能为世界经济繁荣稳定把好大方向、展现大作为。与时俱进立潮头，进一步从危机应对向长效治理机制转型，直面重大突出问题，为世界经济指明方向，开拓路径，从而更好发挥引领作用；知行合一求实效，让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆，确保可持续发展、绿色金融、提高能效、反腐败等领域的行动计划落到实处；共建共享成大业，加强机制建设，打造合作平台，充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，从而使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求；同舟共济克难关，发扬伙伴精神，把各国推动经济增长的相同愿望、应对危机挑战的相同利益、实现共同发展的相同憧憬凝聚成强大合力，从而一起克服世界经济的惊涛骇浪，开辟未来增长的崭新航程。“能用众力，则无敌于天下矣；能用众智，则无畏于圣人矣。”中国始终秉持开放、透明、包容的办会理念，以海纳百川的胸怀，同各方保持沟通和协调，倾听各方利益诉求，使得杭州峰会成为G20历史上发展中国家参与最多、代表性最广泛的一次峰会。集众智、聚合力，在平等交流、深入沟通的过程中凝聚共识、汇聚力量，杭州峰会必将不负期待，实现促进世界经济增长、加强国际经济合作、推动二十国集团发展的目标。“鲲鹏水击三千里，组练长驱十万夫。”杭州峰会大幕开启，时代潮流奔腾不息。让我们以杭州为新起点，引领世界经济航船从钱塘江畔再次扬帆启航，驶向更加广阔的大海，开创更加美好的明天。 （新华社北京4日电）﹙新华社发﹚





