为世界经济繁荣稳定把握好大方向继续作为全球经济增长的重要引擎二十国集团工商峰会闭幕图文：让创新基因根植中国经济
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 第3版 聚焦G20
·为世界经济繁荣稳定把握好大方向
·继续作为全球经济增长的重要引擎
·二十国集团工商峰会闭幕
·图文：让创新基因根植中国经济
湖北日报电子版
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3 聚焦G20 2016.9.5 星期一
图文：让创新基因根植中国经济
——B20峰会上的中国企业群像
    湖北日报讯 图为：3日，杭州市阿里巴巴集团总部，加拿大总理特鲁多与阿里巴巴集团董事局主席马云抓起加拿大龙虾。 （新华社发）

    2016年二十国集团工商峰会(B20杭州峰会)4日落下帷幕。两天来，这场高规格的全球工商界盛会上，众多中国企业备受关注。
    800多名工商界代表中半数来自中国，中国500强企业中100多家到会——中国企业“军团”在世界舞台上展现着中国经济的新气象。创新基因正根植在越来越多中国企业身上，不同形式的创新如涓涓细流汇成中国经济的强大动力，推动中国经济站在新的起点上。

　　走向高端的“中国制造”
    以创新焕发“传统引擎”的澎湃动力，是中国经济转型升级的必然选择。
    发明智能仓储系统、颠覆传统仓储作业模式的海康威视，积极发展智能制造的正泰集团，装备制造业的西子联合控股有限公司……逐步走向高端的“中国制造”，正以更加自信的身影出现在国际舞台上。
    从成立之初的普通家电制造商，到如今的全球化智能产品制造集团，TCL集团在全球共有23个研发中心、7000名研发人才，年均研发投入近40亿元。“中国制造业要迈向中高端，必须加大产品技术、管理和商业模式的创新力度。习近平主席在演讲中多次提到创新，更增加了我们的信心。”TCL集团董事长李东生表示。

　　日益崛起的高科技企业
    新起点上的中国经济，正在从要素驱动、投资驱动走向创新驱动。高科技产业日益崛起。
    清华控股有限公司以推动科技成果产业化，孵化、投资和运营创新型企业为主要宗旨。成员企业累计申请国内外专利超过3万项，技术引领型企业研发人员占员工总人数50%以上。
    浪潮集团是我国领先的云计算、大数据服务商，拥有高端服务器、海量存储、云操作系统以及云计算核心装备技术。“习近平主席强调抓住科技创新就抓住了发展的牛鼻子，身处IT行业感触很深。”浪潮集团董事长孙丕恕表示，围绕数字经济创新增长方式、打造经济新动能，未来将成为中国经济保持稳定增长的重要引擎。

　　走上快车道的互联网经济
    阿里巴巴集团董事局主席马云、百度集团董事长李彦宏是B20杭州峰会上备受瞩目的人物。这背后折射的正是中国互联网经济的快速发展。
    中国正在互联网经济领域展现出蓬勃的创新活力。百度、阿里巴巴、腾讯跻身世界十大互联网公司，“BAT”成为国内外业内人士无人不晓的热词。
    “技术创新是百度的企业基因，我们已经在人工智能、深度学习、大数据等前沿技术领域做了多年的投入和布局，未来我们也有信心在更多颠覆性技术创新领域不断探索。”李彦宏表示。
    “互联网经济正成为全球贸易、全球制造业、全球金融寻求走出低谷的重要出口，希望通过本届B20全球各行各业都能搭上互联网这辆快车。”浙江盘石信息技术有限公司董事长田宁表示。

　　占据“半壁江山”的服务业
    金融保险、健康文化、旅游咨询等现代服务业的快速发展，是我国经济结构调整和转型升级的重要注脚。今年上半年，我国第三产业增加值占到国内生产总值的54.1%。“目前支付宝实名用户数已经超过4.5亿。我们的宗旨是借助科技力量，让金融服务变得和水、电、煤气一样，使所有人都能平等、方便享受到金融服务。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋说。
    活跃在峰会会场上的中国企业家们，向世界展现了中国企业的群像。从钱塘江畔的会场可以感受到，无数个中国企业用创新发展的奔流活力，汇聚成引领中国经济转型升级、迈向更高端的滚滚大潮。


   
　