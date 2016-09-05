查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·继续作为全球经济增长的重要引擎 ·二十国集团工商峰会闭幕 ·图文：让创新基因根植中国经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 继续作为全球经济增长的重要引擎 · 二十国集团工商峰会闭幕 · 图文：让创新基因根植中国经济 3 聚焦G20 2016.9.5 星期一 图文：让创新基因根植中国经济 ——B20峰会上的中国企业群像 湖北日报讯 图为：3日，杭州市阿里巴巴集团总部，加拿大总理特鲁多与阿里巴巴集团董事局主席马云抓起加拿大龙虾。 （新华社发）



2016年二十国集团工商峰会(B20杭州峰会)4日落下帷幕。两天来，这场高规格的全球工商界盛会上，众多中国企业备受关注。

800多名工商界代表中半数来自中国，中国500强企业中100多家到会——中国企业“军团”在世界舞台上展现着中国经济的新气象。创新基因正根植在越来越多中国企业身上，不同形式的创新如涓涓细流汇成中国经济的强大动力，推动中国经济站在新的起点上。



走向高端的“中国制造”

以创新焕发“传统引擎”的澎湃动力，是中国经济转型升级的必然选择。

发明智能仓储系统、颠覆传统仓储作业模式的海康威视，积极发展智能制造的正泰集团，装备制造业的西子联合控股有限公司……逐步走向高端的“中国制造”，正以更加自信的身影出现在国际舞台上。

从成立之初的普通家电制造商，到如今的全球化智能产品制造集团，TCL集团在全球共有23个研发中心、7000名研发人才，年均研发投入近40亿元。“中国制造业要迈向中高端，必须加大产品技术、管理和商业模式的创新力度。习近平主席在演讲中多次提到创新，更增加了我们的信心。”TCL集团董事长李东生表示。



日益崛起的高科技企业

新起点上的中国经济，正在从要素驱动、投资驱动走向创新驱动。高科技产业日益崛起。

清华控股有限公司以推动科技成果产业化，孵化、投资和运营创新型企业为主要宗旨。成员企业累计申请国内外专利超过3万项，技术引领型企业研发人员占员工总人数50%以上。

浪潮集团是我国领先的云计算、大数据服务商，拥有高端服务器、海量存储、云操作系统以及云计算核心装备技术。“习近平主席强调抓住科技创新就抓住了发展的牛鼻子，身处IT行业感触很深。”浪潮集团董事长孙丕恕表示，围绕数字经济创新增长方式、打造经济新动能，未来将成为中国经济保持稳定增长的重要引擎。



走上快车道的互联网经济

阿里巴巴集团董事局主席马云、百度集团董事长李彦宏是B20杭州峰会上备受瞩目的人物。这背后折射的正是中国互联网经济的快速发展。

中国正在互联网经济领域展现出蓬勃的创新活力。百度、阿里巴巴、腾讯跻身世界十大互联网公司，“BAT”成为国内外业内人士无人不晓的热词。

“技术创新是百度的企业基因，我们已经在人工智能、深度学习、大数据等前沿技术领域做了多年的投入和布局，未来我们也有信心在更多颠覆性技术创新领域不断探索。”李彦宏表示。

“互联网经济正成为全球贸易、全球制造业、全球金融寻求走出低谷的重要出口，希望通过本届B20全球各行各业都能搭上互联网这辆快车。”浙江盘石信息技术有限公司董事长田宁表示。



占据“半壁江山”的服务业

金融保险、健康文化、旅游咨询等现代服务业的快速发展，是我国经济结构调整和转型升级的重要注脚。今年上半年，我国第三产业增加值占到国内生产总值的54.1%。“目前支付宝实名用户数已经超过4.5亿。我们的宗旨是借助科技力量，让金融服务变得和水、电、煤气一样，使所有人都能平等、方便享受到金融服务。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋说。

活跃在峰会会场上的中国企业家们，向世界展现了中国企业的群像。从钱塘江畔的会场可以感受到，无数个中国企业用创新发展的奔流活力，汇聚成引领中国经济转型升级、迈向更高端的滚滚大潮。





