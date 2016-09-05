查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·继续作为全球经济增长的重要引擎 ·二十国集团工商峰会闭幕 ·图文：让创新基因根植中国经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 继续作为全球经济增长的重要引擎 · 二十国集团工商峰会闭幕 · 图文：让创新基因根植中国经济 3 聚焦G20 2016.9.5 星期一 成果丰硕 共识良多 二十国集团工商峰会闭幕 湖北日报讯 2016年二十国集团工商峰会(B20)完成各项议程，于4日中午在浙江杭州落下帷幕。本次峰会发布了《2016年B20政策建议报告》,组织国际工商界代表就当前全球经济发展中的热点难点焦点问题进行研讨，约1100人云集杭州与二十国集团(G20)成员领导人对话，达成诸多共识，取得丰硕成果。

据悉，《2016年B20政策建议报告》共提出20项重要政策建议和76条具体措施。其中首次提出的实施G20智慧创新倡议(SMART)、发展绿色投融资市场、建立世界电子贸易平台(eWTP)等建议，以及在历届B20关注的加快高质量基础设施项目储备、提升政策包容性支持中小企业发展等问题上提出的新解决措施，获得与会代表高度认可。

峰会期间，阿根廷总统马克里、南非总统祖马、澳大利亚总理特恩布尔、加拿大总理特鲁多，以及国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织、联合国工业发展组织、经济合作与发展组织的负责人参加会议相关专题讨论，并与工商界代表进行了对话交流。各方一致认为，G20应该秉持开放的态度，加强合作、推进改革、促进增长，通过加强政府与企业之间合作、营造良好投资环境、加强教育投入和新技术研发等举措，共同努力构建创新、活力、联动、包容的世界经济。

此外，与会代表围绕“创新全球经济增长方式”“推动更高效的全球经济金融治理”“实现强劲的国际贸易和投资”“促进包容和联动式发展”等四个议题进行了深入研讨，就诸多重大问题达成共识。

代表们一致认为，在全球经济增长不均衡、持续面临下行风险和不确定性的形势下，要创新全球经济增长方式，实施智慧创新倡议(SMART)等项目，增加高质量、可融资性强的项目储备，推动基础设施投资的金融工具创新，促进私营部门对基础设施投资，推动绿色投融资市场发展，发展普惠金融，大力推进大众创业、万众创新，推动全球经济持续健康增长。

B20峰会闭幕前，2016年B20主席、中国贸促会会长姜增伟向下届B20主办方代表——德国工业联合会主席乌尔里希·格里洛、德国雇主协会副主席格哈德·布劳恩移交了主办权。2017年B20将由德国举办。





