查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·继续作为全球经济增长的重要引擎 ·二十国集团工商峰会闭幕 ·图文：让创新基因根植中国经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 继续作为全球经济增长的重要引擎 · 二十国集团工商峰会闭幕 · 图文：让创新基因根植中国经济 3 聚焦G20 2016.9.5 星期一 金砖国家领导人杭州非正式会晤发表媒体声明 继续作为全球经济增长的重要引擎 湖北日报讯 金砖国家领导人于2016年9月4日在二十国集团杭州峰会期间举行会晤。

领导人就共同关心的全球政治、安全、经济及全球治理等重要问题广泛交换意见。

领导人认识到，全球增长和金砖国家各自经济发展均面临新的挑战，但金砖国家经济增长的前景和动力依旧，将继续作为全球经济增长的重要引擎。

领导人强调金砖国家应在开放、团结、平等、相互理解、包容、互利合作等原则指引下，进一步加强战略伙伴关系。

领导人强调在国际法基础上构建平等公正的国际秩序的重要性。

领导人祝贺并支持中国担任2016年二十国集团主席国，对杭州峰会取得丰硕成果充满信心，赞赏中国作为主席国对发展议程的重视，鼓励二十国集团成员加强宏观经济政策协调，推动创新，促进强劲和可持续的贸易投资增长。

领导人围绕杭州峰会议程进行了广泛讨论，同意在二十国集团框架下就金砖国家共同关心的全球问题加强协调。他们重申致力于加强同其他新兴市场经济体和发展中国家的对话与合作。他们强调构建创新、活力、联动、包容的世界经济，开创全球经济增长和可持续发展的新时代，期待二十国集团以杭州峰会为起点，开启强劲、可持续、平衡和包容经济增长的新征程。

领导人一致认为，当前全球经济复苏仍不平衡，面临严峻的下行风险，强调二十国集团成员应加强宏观政策协调，避免负面外溢效应，实现强劲、可持续、平衡增长。

领导人认为二十国集团成员应集中精力实施国内增长战略。他们决心同二十国集团成员一道，继续为强劲、可持续、平衡、包容增长作出贡献。

领导人认同创新是中长期增长和可持续发展的重要动力，欢迎《二十国集团创新增长蓝图》。

领导人强调世界贸易组织作为以规则为基础、开放、透明、非歧视、包容的多边贸易体制基石的中心地位，强调应继续将发展作为世贸组织工作的核心。他们重申将致力于加强世界贸易组织的作用和磋商职能，对全球贸易下滑背景下保护主义抬头表示担忧，一致同意加强市场联通，构建包容、以规则为基础、开放的世界经济。

领导人强调加快落实巴厘和内罗毕贸易部长会成果，呼吁世界贸易组织成员为《贸易便利化协定》的尽早批准和生效作出贡献。

领导人强调，有效的全球经济金融治理架构对实现抗风险的增长至关重要，将继续在此方面作出努力。他们强调国际货币基金组织份额没有反映当前的全球经济状况，希望二十国集团成员与国际货币基金组织共同努力，增加国际货币基金组织的份额资源，对份额和投票权进行评估，确保其公平反映新兴市场经济体和发展中国家的地位。他们呼吁在2017年国际货币基金组织年会前完成第15轮份额总检查，包括形成一个新的份额公式。

领导人强调腐败、非法跨境资金流动、藏匿于外国辖区的非法所得对各国政府能力和效率造成负面影响，呼吁二十国集团成员加强合作并采取有效措施。

领导人支持将可持续发展置于二十国集团峰会议程的突出位置，重申将坚定支持2030年可持续发展议程、亚的斯亚贝巴发展筹资行动议程和气候变化《巴黎协定》。

领导人重申将致力于落实2030年可持续发展议程，包括加强金砖国家在这一领域的合作。为此，他们欢迎《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》和《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》。

领导人认识到可持续发展、能源可及性、能源安全对人类共同繁荣和地球的未来至关重要，认为应确保所有人获得负担得起、清洁、可再生的能源。

领导人赞赏印度作为金砖国家主席国所做工作，以及落实和拓展金砖合作取得的进展。他们表示全力支持印度作为金砖国家主席国，于2016年10月15日至16日在果阿成功举办第八届领导人会晤。

领导人就进一步拉紧金砖国家的贸易、商业、旅游纽带交换意见，欢迎落实《金砖国家经济伙伴战略》取得的进展，强调制定《2020年前金砖国家贸易、经济和投资合作路线图》的重要性。

领导人赞赏印度担任金砖国家主席国期间推动进一步加强金砖国家人文交流，并在印度各邦市开展相关活动。

领导人欢迎新开发银行在运营方面取得的进展，对银行批准向成员国提供可再生和绿色能源领域首批贷款，以及成功发行首批人民币绿色债券表示满意。他们强调，新开发银行在弥补基础设施项目融资缺口上深具潜力。

领导人强烈谴责持续破坏全球和平安全、削弱人民对社会经济信心的恐怖主义恶行，对恐怖主义行为的无辜受害者表示深切同情和支持，谴责近期在世界不同城市发生的恐怖袭击。

领导人重申坚决打击各种形式的恐怖主义，呼吁联合国发挥中心作用，强调无论出于意识形态、宗教、政治、种族、民族或是其他任何理由，恐怖主义罪行都是无法开脱的。他们强调国际社会应根据联合国宪章等国际法准则和原则，共同努力打击恐怖主义。

领导人重申加强国际反恐合作的重要性，表示将致力于加强金砖国家之间及同其他国家的反恐合作。





