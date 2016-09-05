查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·继续作为全球经济增长的重要引擎 ·二十国集团工商峰会闭幕 ·图文：让创新基因根植中国经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 继续作为全球经济增长的重要引擎 · 二十国集团工商峰会闭幕 · 图文：让创新基因根植中国经济 3 聚焦G20 2016.9.5 星期一 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ——解读习近平主席二十国集团领导人杭州峰会开幕辞 湖北日报讯 2016年的秋天，世界注目杭州。

9月4日15时，钱塘江畔的杭州国际博览中心迎来世界各地的嘉宾，二十国集团领导人杭州峰会拉开大幕。“二十国集团承载着世界各国期待，使命重大。我们要努力把二十国集团建设好，为世界经济繁荣稳定把握好大方向。”

围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的峰会主题，中国国家主席习近平在开幕辞中为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的“中国药方”，并期待二十国集团集众智、聚合力，努力让杭州峰会实现促进世界经济增长、加强国际经济合作、推动二十国集团发展的目标。



与时俱进 中国主张助推G20发挥引领作用

8年前，国际金融危机最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。

8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口。增长动能青黄不接、人口老龄化、贸易保护主义抬头、金融风险积聚……

开幕式上，针对世界经济当前面临的挑战，习近平主席提出五点主张:

——加强宏观经济政策协调，合力促进全球经济增长、维护金融稳定;

——创新发展方式，挖掘增长动能;

——完善全球经济治理，夯实机制保障;

——建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化;

——落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展。“习近平主席提出的五点主张，正是中国作为今年G20主席国为应对全球经济发展挑战开出的药方，具有里程碑意义。”中国社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲说。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英认为，中国提出的五点主张立足世界经济增长的需要，从更长远角度考虑世界经济发展问题，推动G20从危机应对机制向长效治理机制转变。

中国主张中，加强宏观经济政策协调被放在首位。针对全球应对危机的周期性货币政策日趋分化，呼吁二十国集团成员应该采取更加全面的宏观经济政策，统筹兼顾财政、货币、结构性改革政策;应该继续加强政策协调，减少负面外溢效应。“面对重大突出问题，二十国集团有责任发挥领导作用，展现战略视野，为世界经济指明方向，开拓路径。”习近平主席的讲话诠释了G20机制在全球经济治理新格局中的重要性。

浙江大学管理学院教授贲圣林说，人口占全球三分之二、国内生产总值占全球近九成的二十国集团，一举一动对世界影响深远。G20杭州峰会上，发达国家和发展中国家领导人作为平等的伙伴坐到一起，对于破解贸易、金融、环境、反腐、联合国发展议程等领域的重大全球性问题具有重要意义。



知行合一 推动G20务实行动开辟发展新道路

知行合一，行胜于言。“我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”——习近平主席在开幕致辞中号召 G20成员共同采取务实行动。“G20杭州峰会是一次务实的峰会，是一次行动有力的峰会。中国提出的很多方案很具有针对性和可操作性。”西班牙欧亚传媒公司总裁戴华东说。

创新行动计划、新工业革命行动计划、数字经济发展与合作倡议、全球基础设施互联互通联盟倡议……担任主席国以来，中国推动G20在诸多领域亮出务实举措，得到各方广泛认可与响应。“二十国集团应该调整政策思路，做到短期政策和中长期政策并重，需求侧管理和供给侧改革并重。”习近平主席的讲话，为G20探寻世界经济增长治本之策指明了方向。

承诺一千，不如落实一件。今年中方推动G20就《二十国集团创新增长蓝图》达成共识，一致决定通过创新、结构性改革、新工业革命、数字经济等新方式，为世界经济开辟新道路，拓展新边界。“G20杭州峰会中关于创新增长蓝图、结构性改革、全球贸易增长战略和全球投资指导原则等方案，都是应对全球经济挑战的重要举措，如能有效落实，必将对世界经济未来发展产生重要影响。”姚枝仲说。

积极务实的行动，还体现在中方引领G20为完善全球经济治理夯实机制保障。

习近平主席呼吁，二十国集团应该不断完善国际货币金融体系，优化国际金融机构治理结构，充分发挥国际货币基金组织特别提款权作用。“金融危机影响远未结束，一些国家出台的刺激政策导致全球金融治理一体化的停滞。中国今年推动G20重启国际金融架构工作组意义重大，期待进一步完善全球金融安全网。”土耳其工商业联合会政策顾问萨尔普·卡尔坎表示。



共建共享 打造G20为更具包容性的合作平台

加强二十国集团的机制建设，在发展中国家与发达国家之间架起沟通的桥梁，是确保全球合作延续和深入的前提。

习近平主席对G20机制建设提出希望:“广纳良言，充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求。”

目前，全球新兴经济体对世界经济增长的贡献已经超过50%，然而当前全球经济治理架构仍存在新兴经济体和发展中国家代表性不足、发言权过低的缺陷。

老挝、乍得、塞内加尔、泰国、哈萨克斯坦、埃及……杭州峰会成为G20历史上发展中国家参与最多、代表性最广泛的一次峰会。

联合国秘书长潘基文高度赞赏中国政府此次邀请很多发展中国家参会，称此举“影响深远”。“联合国可持续发展议程要实现全球70亿人‘一个也不落下’，不管社会经济状况和种族背景如何，邀请更多发展中国家参会正是对这一目标的践行。”潘基文说。

在中方推动下，G20杭州峰会首次把发展置于二十国集团议程的突出位置，共同承诺积极落实2030年可持续发展议程，并制定了行动计划。

同时，峰会还将通过支持非洲和最不发达国家工业化、提高能源可及性、提高能效、加强清洁能源和可再生能源利用、发展普惠金融、鼓励青年创业等方式，减少全球发展不平等和不平衡，使各国人民共享世界经济增长成果。

姚枝仲说，习近平主席在开幕辞中提出“让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路”，比“强劲、可持续和平衡增长”的G20共同增长愿景更突出强调“包容”一词。这不仅是中国作为世界最大发展中国家为推动世界经济复苏作出的独特安排，也包含了更加强化G20这一交流合作机制的深刻考虑。



同舟共济 推动G20成员发扬“伙伴精神”共启新航程

经济全球化时代，没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。“我们虽然国情不同、发展阶段不同、面临的现实挑战不同，但推动经济增长的愿望相同，应对危机挑战的利益相同，实现共同发展的憧憬相同。”“只要我们坚持同舟共济的伙伴精神，就能够克服世界经济的惊涛骇浪，开辟未来增长的崭新航程。”

习近平主席的讲话宣示，二十国集团成员只有联动发展形成合力，才能破解今天的全球发展难题。

二十国集团应对的一大挑战，是贸易保护主义风险抬头。

3日下午开幕的二十国集团工商峰会上，习近平主席表示，重回以邻为壑的老路，不仅无法摆脱自身危机和衰退，而且会收窄世界经济共同空间，导致“双输”局面。

一天之后的G20杭州峰会上，他再度发出呼吁:“面对当前挑战，我们应该建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化。”

俄罗斯G20事务协调员斯韦特兰娜·卢卡什说，G20贸易部长会议批准G20全球贸易增长战略和G20全球投资指导原则，弥补了国际投资治理领域缺乏全球性政策指引的空白。“意味着在中国引导下我们在全球投资领域迈出了协调步调的第一步。”

二十国集团应对的挑战，还有全球基础设施的投资不足。

G20“应该发挥基础设施互联互通的辐射效应和带动作用，帮助发展中国家和中小企业深入参与全球价值链”，习近平主席为破解这一难题指出路径。“实践证明，只有坚持创新思维，走合作共赢、同舟共济之路，才能找到世界经济难题的破解之道。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。

此刻，帆船型的G20杭州峰会主会场牵动全世界的目光。世界期待二十国集团从杭州出发，引领世界经济的航船再次扬帆起航，从钱塘江畔驶向太平洋，驶向广阔的世界。





