查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20 ·图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济 ·图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 ·巩固政治互信深化利益交融 ·习近平彭丽媛在杭州举行宴会 ·实现两大历史性突破 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图为：构建创新、活力、联动、包 · 图文：习近平出席金砖国家领导人 · 巩固政治互信深化利益交融 · 习近平彭丽媛在杭州举行宴会 · 实现两大历史性突破 2 聚焦G20 2016.9.5 星期一 潘基文盛赞G20杭州峰会 实现两大历史性突破 湖北日报讯 据新华社电 联合国秘书长潘基文4日在杭州表示，二十国集团（G20）杭州峰会在推进可持续发展议程和气候变化问题上取得历史性突破，中国向世界展示出卓越领导力。

潘基文当天在记者招待会上说，中国作为G20轮值主席国作出了杰出贡献，非常感谢中国把联合国2030年可持续发展议程设为本次峰会的核心议题之一。他强调，推动可持续发展“说易行难”，中国推动峰会在可持续发展议题上制订行动计划，这是历史性的贡献。

在气候变化领域，潘基文赞扬中国与美国的重要合作。中国国家主席习近平和美国总统奥巴马3日先后向潘基文交存气候变化《巴黎协定》批准文书。潘基文说，“我高度评价习近平主席和奥巴马总统在气候变化领域展现的卓越领导力。”





