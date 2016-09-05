查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 聚焦G20
·图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济
·图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
·巩固政治互信深化利益交融
·习近平彭丽媛在杭州举行宴会
·实现两大历史性突破
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
图为：构建创新、活力、联动、包
·
图文：习近平出席金砖国家领导人
·
巩固政治互信深化利益交融
·
习近平彭丽媛在杭州举行宴会
·
实现两大历史性突破
2
聚焦G20
2016.9.5 星期一
欢迎出席G20杭州峰会的贵宾
习近平彭丽媛在杭州举行宴会
湖北日报讯 据新华社杭州4日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛4日在杭州西子宾馆举行宴会，欢迎出席二十国集团领导人杭州峰会的外方代表团团长及所有嘉宾。
习近平发表致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎各位贵宾的到来。
习近平强调，我们汇聚杭州，承载着各国人民的厚望和期待。我们为了共同的使命而来，要构建创新、活力、联动、包容的世界经济，引领新一轮强劲增长。我们为了更紧密的伙伴关系而来，要秉持共赢理念，不断增进理解，扩大共识，凝聚合力。我们为了人类命运共同体的愿景而来，要引领世界前进步伐，带动全球发展潮流，为实现人类共同繁荣和进步作出更大贡献。
宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们一同乘船，前往西湖岳湖观看主题为《最忆是杭州》的文艺晚会。