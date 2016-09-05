图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤巩固政治互信深化利益交融习近平彭丽媛在杭州举行宴会实现两大历史性突破
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 第2版 聚焦G20
·图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济
·图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
·巩固政治互信深化利益交融
·习近平彭丽媛在杭州举行宴会
·实现两大历史性突破
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2 聚焦G20 2016.9.5 星期一
欢迎出席G20杭州峰会的贵宾
习近平彭丽媛在杭州举行宴会
    湖北日报讯 据新华社杭州4日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛4日在杭州西子宾馆举行宴会，欢迎出席二十国集团领导人杭州峰会的外方代表团团长及所有嘉宾。
    习近平发表致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎各位贵宾的到来。
    习近平强调，我们汇聚杭州，承载着各国人民的厚望和期待。我们为了共同的使命而来，要构建创新、活力、联动、包容的世界经济，引领新一轮强劲增长。我们为了更紧密的伙伴关系而来，要秉持共赢理念，不断增进理解，扩大共识，凝聚合力。我们为了人类命运共同体的愿景而来，要引领世界前进步伐，带动全球发展潮流，为实现人类共同繁荣和进步作出更大贡献。
    宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们一同乘船，前往西湖岳湖观看主题为《最忆是杭州》的文艺晚会。


   
　