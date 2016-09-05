查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20 ·图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济 ·图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 ·巩固政治互信深化利益交融 ·习近平彭丽媛在杭州举行宴会 ·实现两大历史性突破 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图为：构建创新、活力、联动、包 · 图文：习近平出席金砖国家领导人 · 巩固政治互信深化利益交融 · 习近平彭丽媛在杭州举行宴会 · 实现两大历史性突破 2 聚焦G20 2016.9.5 星期一 欢迎出席G20杭州峰会的贵宾 习近平彭丽媛在杭州举行宴会 湖北日报讯 据新华社杭州4日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛4日在杭州西子宾馆举行宴会，欢迎出席二十国集团领导人杭州峰会的外方代表团团长及所有嘉宾。

习近平发表致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎各位贵宾的到来。

习近平强调，我们汇聚杭州，承载着各国人民的厚望和期待。我们为了共同的使命而来，要构建创新、活力、联动、包容的世界经济，引领新一轮强劲增长。我们为了更紧密的伙伴关系而来，要秉持共赢理念，不断增进理解，扩大共识，凝聚合力。我们为了人类命运共同体的愿景而来，要引领世界前进步伐，带动全球发展潮流，为实现人类共同繁荣和进步作出更大贡献。

宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们一同乘船，前往西湖岳湖观看主题为《最忆是杭州》的文艺晚会。





