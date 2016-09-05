查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20 ·图为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济 ·图文：习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 ·巩固政治互信深化利益交融 ·习近平彭丽媛在杭州举行宴会 ·实现两大历史性突破 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图为：构建创新、活力、联动、包 · 图文：习近平出席金砖国家领导人 · 巩固政治互信深化利益交融 · 习近平彭丽媛在杭州举行宴会 · 实现两大历史性突破 2 聚焦G20 2016.9.5 星期一 习近平会见出席G20杭州峰会的六国政要 巩固政治互信深化利益交融 湖北日报讯 综合新华社杭州4日电 国家主席习近平4日在杭州分别会见来华出席二十国集团领导人峰会的俄罗斯总统普京、埃及总统塞西、墨西哥总统培尼亚、澳大利亚总理特恩布尔、印度总理莫迪和泰国总理巴育。

习近平指出，普京总统今年6月访华期间，我们隆重庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年，共同签署并发表3份重要联合声明，还见证签署近30个务实合作协议，充分展示了两国深化全面战略协作伙伴关系的坚定决心，全面体现了双方对重大国际和地区问题的共同立场，发出了中俄共同维护全球战略安全、世界和平稳定的一致声音。

习近平强调，中俄双方要更加紧密地加强全方位战略合作，坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益的努力。要积极推动两国发展战略对接和“一带一路”建设同欧亚经济联盟建设有效对接，推进基础设施建设、能源、航空、航天、高新技术等领域务实合作，加强军事交流和安全合作。

习近平指出，中方高度重视中埃关系。我们坚定支持埃及维护国家稳定，自主探索符合本国国情的发展道路，愿同埃方继续在涉及彼此核心关切的问题上相互支持。要将两国经贸合作落到实处，推动重点合作项目早日实施，加强产能、金融、民生、环保、基础设施领域合作，密切在国际和地区事务中的协调和配合。双方要以两国建交60周年为新起点，推动中埃关系不断得到新的更大发展。

习近平指出，中方愿同墨方一道，巩固政治互信，深化利益交融，促进民心相通，推动中墨全面战略伙伴关系持续深入发展，带动中墨互利合作不断迈向更高水平。

习近平强调，中墨双方要保持密切高层交往，推动各层级各领域交流，规划好未来5年中墨合作路线图。要充分利用互补优势，把握中国“十三五”规划、创新驱动发展战略同墨西哥结构性改革的契合点，促进产业投资、基础设施建设、特区建设、金融、电信、新能源、地球空间信息、纳米技术等领域务实合作。要深化人文交流，便利人员往来。要在重大国际和地区问题上保持密切沟通。希望墨方充分发挥地区影响力，继续支持中拉关系发展和中国－拉共体论坛建设。

习近平指出，中方高度重视发展中澳关系。希望双方相向而行，坚持互信互利原则，拓展务实合作，扩大人文交流，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定向前发展。互信是保证中澳关系顺利发展的前提。中澳要尊重彼此对发展道路的选择，尊重彼此核心利益和重大关切。我们要加强优势互补，继续实施好中澳自由贸易协定，加快推进中方“一带一路”倡议同澳方“北部大开发”计划对接，积极拓展能源资源、农牧业、食品加工、基础设施建设等领域合作，更好实现互利双赢。希望澳方继续致力于为外资提供公平、透明、可预期的政策环境，这也符合澳方自身利益。要深入推进创新发展战略对接，扩大食品、农业、矿业、海洋科学等领域联合研发。要深化教育、文化、旅游等领域交流，增进两国人民相互了解和友谊。要加强反腐败追逃追赃和反恐合作。

习近平强调，当前，中印关系保持健康、稳定、快速发展良好势头。作为两个相邻的发展中大国，中印应该保持高层交往，把握好中印关系大方向，充分发挥各层级、各领域对话机制作用，经常就共同关心的重大问题交换意见，加强战略沟通，增进相互理解和信任。应该加强彼此发展战略和规划对接，在基础设施建设、产能合作等领域探讨实施一些实实在在的大项目。要继续加强人文交流。中方将继续鼓励中国企业赴印度投资经营。我们应该相互尊重和照顾彼此关切，以建设性方式妥善处理有分歧的问题。中方愿同印方一道努力，维护好中印关系来之不易的良好局面，推动双方友好合作不断取得新进展。

习近平指出，中方高度重视发展中泰友好关系，愿同泰方一道，推动两国全面战略合作不断迈上新台阶。中泰都是亚洲重要的发展中国家，都面临着发展经济、改善民生、维护稳定的重要任务。中泰双方要加强战略沟通，加强发展战略对接，大力推进两国各领域互利合作，扩大人员往来，加强在多边框架内的协调和配合。





