查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长 ·严肃换届纪律确保风清气正 ·失责必究 问责必严强化党委书记责任担当 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 ·构建创新、活力、联动、包容的世界经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：推动世界经济强劲、可持续 · 严肃换届纪律确保风清气正 · 失责必究 问责必严强化党委书记 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 · 构建创新、活力、联动、包容的世 1 要闻 2016.9.5 星期一 习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 湖北日报讯 新华社杭州4日电 金砖国家领导人非正式会晤4日在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。五国领导人就金砖国家深化合作、共同应对当前挑战深入交换意见。

习近平在欢迎辞中指出，今年以来，金砖国家合作保持良好发展势头，领域进一步拓展，成果进一步显现。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。

会晤由金砖国家机制轮值主席国印度总理莫迪主持。

习近平在发言中指出，当前，世界经济正在经历新旧动能转换，复苏缓慢乏力，金砖国家所处的国际大环境总体保持稳定，但也波澜频起。面对新形势，我们要坚定信心，保持定力，要看到金砖国家的体量和潜力，看到金砖国家所代表的新兴市场国家和发展中国家的生机活力。只要我们固本强基，解决好当前面临的问题和挑战，加强团结，深化彼此信任和合作，就一定能够迎来金砖合作新局面。

图为：4日，金砖国家领导人非正式会晤在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。 （新华社发）



习近平就加强金砖合作提出4点建议。

第一，共同创新增长方式。要抓住中方推动制定二十国集团创新增长蓝图的契机，加快实施创新驱动发展战略，保持总需求扩大力度，深化结构性改革，改造提升传统比较优势，提升中长期增长潜力。要认真落实去年乌法会晤通过的《金砖国家经济伙伴战略》，开创贸易投资大融合、货币金融大流通、基础设施大联通、人员文化大交流的新局面，形成优势互补、增长联动的强大合力。

第二，共同完善全球治理。要继续在二十国集团框架内加强沟通和协调，积极推动国际货币基金组织和世界银行治理结构改革，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。坚定维护多边贸易体制主渠道地位，共同建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义和排他主义，确保各国发展权利平等、机会平等、规则平等。推动新开发银行尽快落实首批项目，不断提高管理水平和融资能力，增强应急储备安排的宏观研究能力，为金砖国家筑牢金融安全网。

第三，共同维护国际公平正义，构建和平稳定的发展环境。要在尊重彼此关切、照顾彼此利益的基础上，继续加强政治安全合作。要捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护国际关系基本准则，推动建设合作共赢的新型国际关系，营造和平稳定、公正合理的国际秩序。要坚持根据各自国情选择发展道路，坚决反对外部势力干涉金砖国家内政。加强金砖框架内反恐、外空、能源安全、网络安全等领域务实合作，推动制定平衡反映各方利益和关切的国际规则。

第四，共同促进国际发展合作，走可持续发展道路。要努力实现国内发展战略同国际发展议程有效对接。结合《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》，积极构建新型全球发展伙伴关系，推动发达国家履行承诺，为发展中国家实现发展目标提供有力支持。要加强南南合作，尽力而为帮助其他发展中国家增强发展能力，让他们搭上金砖国家发展快车。推进金砖框架内务实合作，携手落实可持续发展议程，努力形成各利益攸关方携手共建、各领域平衡共进、各阶层繁荣共享的发展新格局。

习近平强调，从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过10个年头。相信只要我们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻，不断强化伙伴关系，金砖国家必将实现更大发展。

与会领导人认为，金砖国家经济增长的前景和动力依旧，将继续作为全球经济增长重要引擎。金砖国家应该在开放、团结、平等、相互理解、包容、互利合作等原则指导下，进一步加强战略伙伴关系，推动在国际法基础上构建平等公正的国际秩序。

与会领导人祝贺并支持中国担任2016年二十国集团主席国，对杭州峰会取得丰硕成果充满信心，赞赏中国作为主席国重视发展议程，赞同在二十国集团框架下就金砖国家共同关心的全球问题密切协调，加强同其他新兴市场经济体和发展中国家的对话和合作。

与会领导人就共同关心的世界经济、安全及全球治理等重要问题广泛交换意见。

王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加会晤。





