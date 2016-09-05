图文：推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长严肃换届纪律确保风清气正失责必究 问责必严强化党委书记责任担当习近平出席金砖国家领导人非正式会晤构建创新、活力、联动、包容的世界经济
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·图文：推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长
·严肃换届纪律确保风清气正
·失责必究 问责必严强化党委书记责任担当
·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
·构建创新、活力、联动、包容的世界经济
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.5 星期一
习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
    湖北日报讯 新华社杭州4日电 金砖国家领导人非正式会晤4日在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。五国领导人就金砖国家深化合作、共同应对当前挑战深入交换意见。
    习近平在欢迎辞中指出，今年以来，金砖国家合作保持良好发展势头，领域进一步拓展，成果进一步显现。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。
    会晤由金砖国家机制轮值主席国印度总理莫迪主持。
    习近平在发言中指出，当前，世界经济正在经历新旧动能转换，复苏缓慢乏力，金砖国家所处的国际大环境总体保持稳定，但也波澜频起。面对新形势，我们要坚定信心，保持定力，要看到金砖国家的体量和潜力，看到金砖国家所代表的新兴市场国家和发展中国家的生机活力。只要我们固本强基，解决好当前面临的问题和挑战，加强团结，深化彼此信任和合作，就一定能够迎来金砖合作新局面。
    图为：4日，金砖国家领导人非正式会晤在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。 （新华社发）

    习近平就加强金砖合作提出4点建议。
    第一，共同创新增长方式。要抓住中方推动制定二十国集团创新增长蓝图的契机，加快实施创新驱动发展战略，保持总需求扩大力度，深化结构性改革，改造提升传统比较优势，提升中长期增长潜力。要认真落实去年乌法会晤通过的《金砖国家经济伙伴战略》，开创贸易投资大融合、货币金融大流通、基础设施大联通、人员文化大交流的新局面，形成优势互补、增长联动的强大合力。
    第二，共同完善全球治理。要继续在二十国集团框架内加强沟通和协调，积极推动国际货币基金组织和世界银行治理结构改革，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。坚定维护多边贸易体制主渠道地位，共同建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义和排他主义，确保各国发展权利平等、机会平等、规则平等。推动新开发银行尽快落实首批项目，不断提高管理水平和融资能力，增强应急储备安排的宏观研究能力，为金砖国家筑牢金融安全网。
    第三，共同维护国际公平正义，构建和平稳定的发展环境。要在尊重彼此关切、照顾彼此利益的基础上，继续加强政治安全合作。要捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护国际关系基本准则，推动建设合作共赢的新型国际关系，营造和平稳定、公正合理的国际秩序。要坚持根据各自国情选择发展道路，坚决反对外部势力干涉金砖国家内政。加强金砖框架内反恐、外空、能源安全、网络安全等领域务实合作，推动制定平衡反映各方利益和关切的国际规则。
    第四，共同促进国际发展合作，走可持续发展道路。要努力实现国内发展战略同国际发展议程有效对接。结合《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》，积极构建新型全球发展伙伴关系，推动发达国家履行承诺，为发展中国家实现发展目标提供有力支持。要加强南南合作，尽力而为帮助其他发展中国家增强发展能力，让他们搭上金砖国家发展快车。推进金砖框架内务实合作，携手落实可持续发展议程，努力形成各利益攸关方携手共建、各领域平衡共进、各阶层繁荣共享的发展新格局。
    习近平强调，从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过10个年头。相信只要我们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻，不断强化伙伴关系，金砖国家必将实现更大发展。
    与会领导人认为，金砖国家经济增长的前景和动力依旧，将继续作为全球经济增长重要引擎。金砖国家应该在开放、团结、平等、相互理解、包容、互利合作等原则指导下，进一步加强战略伙伴关系，推动在国际法基础上构建平等公正的国际秩序。
    与会领导人祝贺并支持中国担任2016年二十国集团主席国，对杭州峰会取得丰硕成果充满信心，赞赏中国作为主席国重视发展议程，赞同在二十国集团框架下就金砖国家共同关心的全球问题密切协调，加强同其他新兴市场经济体和发展中国家的对话和合作。
    与会领导人就共同关心的世界经济、安全及全球治理等重要问题广泛交换意见。
    王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加会晤。


   
　