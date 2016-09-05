查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长 ·严肃换届纪律确保风清气正 ·失责必究 问责必严强化党委书记责任担当 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 ·构建创新、活力、联动、包容的世界经济 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：推动世界经济强劲、可持续 · 严肃换届纪律确保风清气正 · 失责必究 问责必严强化党委书记 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 · 构建创新、活力、联动、包容的世 1 要闻 2016.9.5 星期一 李鸿忠主持省委常委会会议传达中央通报精神时强调 失责必究 问责必严强化党委书记责任担当 学习贯彻全国党委秘书长会议精神 安排下半年经济工作 湖北日报讯 （记者黄俊华）2日上午，省委常委会召开会议，传达学习党中央关于辽宁拉票贿选案查处情况及其教训警示的通报，传达学习全国党委秘书长会议精神，研究我省贯彻落实工作；审议并原则通过关于做好下半年全省经济工作的建议（送审稿）。省委书记李鸿忠主持会议。

会议认为，党中央对辽宁拉票贿选案进行严肃查处，充分体现了以习近平同志为总书记的党中央推进全面从严治党、全面依法治国的坚强意志，彰显了党中央坚决惩治腐败、有腐必反、有贪必肃的坚强决心，释放出有责必担、失责必究、问责必严的强烈信号，湖北省委坚决拥护党中央对辽宁拉票贿选案的处理决定。

会议指出，辽宁拉票贿选案给我们以深刻警示：党的领导弱化必然全局失守，党的建设缺失必然后患无穷，主体责任虚位必然败坏一方，理想信念动摇必然行为扭曲，法纪观念淡薄必然自掘坟墓，政治生态破坏必然全面污染。当前正值我省市州领导班子换届的关键时刻，我们要从中汲取深刻教训，切实引以为戒。一要坚决维护党中央集中统一领导。增强“四个意识”，严明纪律规矩，把严守党的政治纪律和政治规矩放在首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。二要落实全面从严治党责任。全省各级党委（党组）要切实履行管党治党的主体责任、纪委要严格履行监督责任，党委（党组）主要负责同志作为第一责任人，要增强政治责任感，勇于担当，敢抓敢管，真抓严管。三要强化党委书记责任担当，加强党对换届工作的领导。在全省深入学习贯彻中央通报精神，以辽宁拉票贿选案为警鉴，层层传导压力，层层压实责任，把加强党的领导贯穿换届工作全过程，严把选人用人关，树立正确用人导向。四要严明换届纪律。坚持把纪律和规矩挺在前面，严肃执纪问责，对不守纪律、不讲规矩的行为“零容忍”，确保换届风清气正。五要坚持把自己摆进去，做清醒人、明白人、局中人。全省各级领导干部要从自己做起，做遵规守纪的表率，做勇于担当的表率。

会议强调，贯彻落实全国党委秘书长会议精神，首先要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是“七一”重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，绝对忠诚于党，自觉服从和坚决维护以习近平同志为总书记的党中央集中统一领导。要从国家治理体系和治理能力现代化重要组成部分的高度，重视党委办公厅系统的枢纽地位和作用。要坚持谋全局、看大势、抓大事，围绕事关党和国家工作大局的问题，结合地方工作实际，增强政治上的敏锐性、工作上的预见性、处置上的果断性，在服务同级党委“总揽全局、协调各方”中更好地发挥职能作用。要按照“高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障”标准，坚持问题导向，狠抓整改落实，创新方式方法，不断提高工作科学化、规范化水平。要狠抓督促检查，严肃追责问责，着力构建强有力的落实系统，更好地推动中央大政方针和省委决策部署落地见效。要适应新形势新要求，加强党办干部能力建设，培育一支“四讲四有”的党办干部队伍。

会议指出，发展是第一要务，任何时候都不能放松。制定出台关于做好下半年全省经济工作的建议，有利于把全省上下的思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来。全省各地各部门要按照责任分工，以全面从严治党要求，狠抓供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫、救灾和恢复重建等各项任务落实，以实际行动兑现“军令状”。要像爱护我们的眼睛一样，珍惜和维护我省班子团结和谐、政治生态风清气正和经济发展态势良好的大好局面，继续用好“精神经济学”，提振发展气场，为完成全年目标任务、实现“十三五”良好开局营造良好氛围。

会议还研究了其他事项。





