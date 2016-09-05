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省政协主席张昌尔，省委副书记、常务副省长王晓东，省委常委阮成发、傅德辉、于绍良、梁伟年，省人大常委会党组书记、常务副主任李春明，以及省人大常委会、省政协其他领导同志，省高级人民法院院长，武警湖北省总队司令员等，在主会场或分会场参加学习。

此次集中学习以电视电话会的形式，扩大到全省市（州）、县（市、区）有关领导同志，与会同志首先观看了警示教育片《镜鉴》。

王维平长期从事干部监督工作，具有深厚的理论功底和丰富的实践经验。他在报告中，从深化思想认识、落实主体责任、强化纪律措施、深入督促检查、高悬从重处理利剑、营造良好氛围等方面，对严明换届工作纪律、加强换届风气监督作了深入阐述。

李鸿忠主持时说，在我省按照中央部署、开展市州换届工作的关键时刻，王维平同志就严肃换届工作纪律为我们上了非常重要、关键的一课。报告不仅站位高、视野宽、有深度，而且以湖南衡阳破坏选举案、四川南充拉票贿选案和辽宁拉票贿选案为例深入剖析，具有很强的针对性和指导性，令人警醒。全省各级要以此次集中学习为契机，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于换届工作的重要指示精神，认真贯彻落实中央关于换届工作的部署要求，进一步做好我省市县乡换届工作。

李鸿忠指出，换届工作是全省人民政治生活中的一件大事。能不能做好换届工作，绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、换出好面貌，事关一个地方的政治生态和经济社会发展，是对这个地方领导班子能力的考验。全省各级要深刻认识做好换届工作的重大意义，切实增强“四个意识”，增强做好换届工作的政治责任感。要清醒认识当前换届工作面临的形势，一方面看到在全面从严治党的高压态势下，不正之风的现象大大减少了，另一方面要高度警惕少数人搞不正之风变换花样，手段更为隐蔽，甚至还有极少数人心存侥幸、铤而走险，不惜冲撞底线、以身试法。要把形势估计得严峻一些，避免盲目乐观、放松警惕，把思想和行动统一到中央对换届工作的形势判断和部署要求上来，真正下重锤、出狠招、来硬的，紧上加紧、严而又严，进一步严明换届纪律，确保风清气正。

李鸿忠强调，全省各级党委（党组）特别是主要负责同志，是做好换届工作的核心关键和第一责任人，要勇于担当真负责、敢抓敢管敢碰硬，切实担负起首责、全责和关键之责。全省各级领导干部要把自己摆进去，以案为鉴、自省自警，严守党的政治纪律和政治规矩，严守换届工作各项纪律，做遵纪守法的表率，做勇于担责的表率，坚决维护换届工作的严肃性，努力营造良好政治生态。

省直各单位主要负责同志，党的关系在省在汉大专院校、大型企事业单位、金融单位主要负责同志，在主会场参加学习。全省各市（州）、县（市、区）设立分会场。





