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二十国集团领导人杭州峰会举行 习近平主持会议并致开幕辞强调二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济



新华社杭州4日电 二十国集团领导人第十一次峰会4日在杭州国际博览中心举行。国家主席习近平主持会议并致开幕辞。习近平强调，面对当前挑战，二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济，为世界经济繁荣稳定把握好大方向，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

下午3时，二十国集团成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人陆续抵达会场，作为东道主的习近平同他们一一握手寒暄，随后集体合影。

3时30分，习近平敲下木槌，宣布峰会开幕。

习近平在开幕辞中指出，当前，世界经济总体保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、国际贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。国际社会对二十国集团充满期待，对这次峰会寄予厚望。希望杭州峰会能够为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的药方，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

习近平就应对世界经济当前面临的挑战提出5点主张。

第一，我们应该加强宏观政策协调，合力促进全球经济增长、维护金融稳定。

第二，我们应该创新发展方式，挖掘增长动能。调整政策思路，做到短期政策和中长期政策并重，需求侧管理和供给侧改革并重。

第三，我们应该完善全球经济治理，夯实机制保障。不断完善国际货币金融体系，优化国际金融机构治理结构，完善全球金融安全网，提高世界经济抗风险能力。

第四，我们应该建设开放型世界经济，继续推动贸易投资自由化便利化。恪守不采取新的保护主义措施的承诺，加强投资政策协调合作，采取切实行动促进贸易增长。

第五，我们应该落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展。今年，我们把发展置于二十国集团议程的突出位置，共同承诺积极落实2030年可持续发展议程，并制定了行动计划。我们还将通过支持非洲和最不发达国家工业化等减少全球发展不平等和不平衡，使各国人民共享世界经济增长成果。

习近平强调，二十国集团承载着世界各国期待，使命重大。我们要努力把二十国集团建设好，为世界经济繁荣和稳定把握好大方向。一要与时俱进，发挥引领作用。根据世界经济需要，调整自身发展方向，进一步从危机应对向长效治理机制转型。二要知行合一，采取务实行动。把今年在可持续发展、绿色金融、提高能效、反腐败等领域制定的行动计划落到实处。三要共建共享，打造合作平台。要充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求。四要同舟共济，发扬伙伴精神，克服世界经济的惊涛骇浪，开辟未来增长的崭新航程。我们期待杭州峰会能够实现促进世界经济增长、加强国际经济合作、推动二十国集团发展的目标。

随后举行第一阶段会议。与会领导人围绕“加强政策协调、创新增长方式”议题深入交换了意见，取得重要共识。与会领导人一致认为，加强宏观经济政策协调至关重要，创新增长方式势在必行，创新增长方式大有可为。

王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加上述活动。





