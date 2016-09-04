查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 理论前沿 ·图文：贯彻落实五大发展理念 率先全面建成小康社会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：贯彻落实五大发展理念 率 8 理论前沿 2016.9.4 星期日 图文：贯彻落实五大发展理念 率先全面建成小康社会 湖北日报讯 理念是行动的先导，发展理念引领发展实践。在昨日由省委组织部和湖北日报社、湖北广播电视台、省社科院共同举办的东湖大讲坛上，来自国内不同研究领域的著名专家学者，围绕“贯彻落实五大发展理念，率先全面建成小康社会”分别作了主旨演讲和发言，本报现将六位嘉宾的发言摘要刊发，以飨读者。



以新理念推动实践新飞跃

王一鸣（国务院发展研究中心副主任）



习近平总书记指出，落实五大发展理念是“关系我国发展全局的一场深刻变革”。五大发展理念具有鲜明的实践指向，是以实践而立论，靠实践来拓展，为实践领航的。我们要以新的理念推动实践的新飞跃，赢得发展的新优势，创造发展的新体系。

创新是引领发展的第一动力。

从国家层面来说，在创新领域未来有几件事是非常重要的。国家层面要实施一批国家重大科技项目，比如航空发动机。二是量子通讯。三是智能制造和机器人。四是深空深海探测。五是新材料。能否首先从国家实验室入手，争取在湖北有所布点，比如光通信，这是我们的相对优势领域。

从产业层面来说，未来我国要形成一批有国际竞争力的创新型领军企业。如果湖北也有几个类似华为的企业，我们的局面就会完全不一样。

从社会层面来说，要推动大众创业、万众创新。湖北需要在这个领域去生根，发挥教育资源优势、科技资源优势，构建新兴的孵化器，包括创客空间、创新工场，建设一批众创、众包平台。

从体制层面来说，要构建有利于创新发展的体制。我们的科研资源投入模式要根本变化，从事前投入转向事后奖励机制，需要打造公平竞争的制度。

协调发展是持续健康发展的内在要求。

一条腿长、一条腿短，是很难跑得远的。现在全国已经开始建立居住证制度，湖北城镇化的规模在全国处在前列，如何在实践中加大力度，要率先实践，缩短居住证与户籍的时间差。土地改革的创新实践，现在承包地、集体经营性建设用地、宅基地怎么创新，特别是宅基地，湖北作为农业大省，能不能走出一条新路子？成本的分担机制，农业转移人口落户需要多少钱？这个成本由谁来分担？政府、企业、居民怎么合理分担，这也是需要实践的。

绿色是永续发展的必要条件。

习近平总书记的一个重要论断是“绿水青山就是金山银山”。全国层面要做的，从政府视角来说，就是要形成双控行动计划，能源、水资源、用地，不仅是强度控制，还有总量控制。同时要引入市场手段，发展碳排放权、排污权交易平台和交易机制，推进环境污染第三方治理，培育第三方市场，政府和市场有机结合。

开放是国家繁荣发展的必由之路。

我们的开放已经进入到一个新的历史阶段，从单边的引进正在转向引进来和走出去相结合。国际产能合作，大规模的制造产能可能有一部分要外移，走出去，建立一个全球化的生产网络，可以大大提高湖北企业的国际化水平。我们正在实行自贸区建设，自贸区最核心的是什么？就是准入前国民待遇加负面清单管理，以后负面清单要成为一个基本的管理模式，负面清单以外统统是国民待遇。我们需要这种新的管理体制。

共享是中国特色社会主义的本质要求。

湖北还有比较大规模的贫困人口，这是共享首先要解决的。要建立全民参保计划，法定人员全覆盖，建立一个社会安全网。普及高中阶段教育，湖北能不能破题？完善收入分配制度，提高中等收入群体的比重，中等收入群体往往也是职业、专业人士，这和我们的产业升级是关联的。湖北提出健康湖北建设，这也是共享发展所面临的重要任务。

湖北正处在一个新的关口，怎么抢抓机遇，争取发展主动权？能不能乘势而上，实现升级换代，在凤凰涅槃中实现发展方式的转换，让提质增效成为主流，率先全面建成小康社会？主要是七个方面：

一是现代产业体系建设要率先。制造业要向高端化升级，要培育有国际竞争力的产业集群。二是区域创新体系建设要走在前列。要加快建设产业技术创新体系，加大重大创新载体和平台建设。三是人才保障体系要走在前列。广东的教育资源没有我们好，但是资源为什么往它那里流呢？有了好的生态，别人培养的会到你这里来。四是城乡统筹体系建设要走在前列。湖北省委提出“两圈两带一群”，“一主两副多极”，还有一个层面是县域经济，浙江强就强在县域经济。五是战略性基础设施支撑体系走在前列。要打通内外通道，构建网络化基础设施支撑体系，巩固提升湖北武汉全国综合交通枢纽地位，建成“祖国立交桥”。六是开放型经济体系建设走在前列。构建长江经济带与“一带一路”的节点，文章还要进一步破题，最近，中央又给湖北一个光荣的任务，入选第三批自贸试验区，湖北的硬环境相当不错，软环境也要进一步加强。七是绿色发展体系走在前列。我们要推动绿色低碳循环发展，建立健全生态保护与环境治理体系。



鼓励基层创新改革

连玉明﹙北京国际城市发展研究院院长、大数据战略重点实验室主任﹚



我们对创新有很多解释，但是我个人的观点是创新从本质上讲就是一种资源配置机制，就是如何对资源进行新的配置。不少基层领导不愿想问题、不敢担风险、不会抓机遇，用习近平总书记的话讲，甚至成为犹豫者、观望者、懈怠者和软弱者。这种现象的出现，容易让创新在某种意义上变成一套空洞的理论，一个漂亮的口号，甚至变成了一堆没有用的政策，落实不了的政策。面对这些问题，我认为创新驱动发展最重要的切入点在于鼓励基层创新改革，是鼓励基层创新改革，不是改革创新：

第一，应该把鼓励基层创新改革作为激发基层发展活力和创新驱动发展战略的头等大事。要让基层动起来、干起来、活起来，让基层在实践中释放新能量、探索新模式、总结新经验。

第二，要建立健全有利于基层创新改革的容错、试错机制。从某种意义上讲，创新意味着风险，甚至还可能出现失误或者是失败。创新必须建立一种容错、试错机制。我建议，在创新实践中要把管人的机制和干事的机制有机统筹起来。干事的是一个部门考核，管人的又是一个部门考核，干事的部门管不了管人的部门，管人的部门往往也不去考虑干事的部门，这两者需要统筹起来。要敢于给那些想干事、愿干事、敢干事、会干事的人一些创新空间，从政策上、制度上让他们去尝试风险，包容失误。

第三，努力营造基层创新改革的人才环境。习近平总书记讲过，“创新驱动实质上是人才驱动”。对于基层而言，最缺的是人才。没有人才也不可怕，只要你有让人才生长出来的土壤。最可怕的是既没有人才，还没有让人才生长的土壤，还没有吸引人才的环境。用老百姓的话来说，有四句话：有事可干、有钱可赚（给他足够的回报）、有景可看（生态环境要好）、有家可恋（有家的感觉）。总的来说，营造有利于人才的环境就是要提供条件优越、待遇优厚、环境优美、服务优质的环境。



从三个层次推进协调发展

陆军﹙北京大学政府管理学院教授、城市与区域管理系主任﹚



五大发展理念的提出，一个很重要的指向就是应对发展风险。强调“协调发展”，主要是要克服三个越来越紧迫的矛盾。一是发展不均衡，我们正在经历发展的不均衡，全国是这样，湖北也是这样。城乡之间、城城之间的发展都存在着不均衡的问题。二是社会公平问题，非均衡发展导致一些地方发展差异比较大，比如社会福利上、公共服务水平上的差别和效率上的差别等等。三是非效率，传统的经济增长主要是以投资带动，这种发展增量会导致矛盾积累，长此以往必然会致社会分配不公平。协调发展就是解决上述问题的一条重要路径。

就湖北而言，未来的协调发展应有三个层次：第一，基于中心城市或核心城市的“核心外围方式”。武汉作为省会，乃至作为近代以来中国的工业、经济、社会文化的中心城市之一，应当发挥出强大的辐射带动力。武汉都市圈就是这样一个以点带面的设计。

第二，武汉乃至湖北的区位优势怎么保持。湖北被称为“九省通衢”，在区域经济学上有独特的地位。但也要看到，湖北九省通衢的优势，是在传统经济增长方式下，要素靠运输、靠集聚的时代形成的。现在我们到了一个更加开放自由的发展阶段，我们传统的地理优势地位可能会相对弱化。当前，中国经济区域发展格局是自西向东的，而区域内的核心城市武汉是偏东的，那鄂西发展怎么办？这就需要我们必须更加注重协调发展，培育更多的增长极，塑造自身新的区位优势，并形成带动效应。

第三，省际层次的协调发展怎么推进。湖北要做的，就是认真思考，湖北到底需要一个什么样的抓手、该以什么样的姿态融入到长江中游城市群中。从武汉与周边城市的协调发展，到湖北全省发展的协调推进，再到湖北与相关省市的协作机制的确立，这个不断探索和推进的过程，就是落实协调发展理念的过程。



绿色发展是一次全新的经济革命

张孝德﹙国家行政学院经济学部副主任、教授﹚



当前我们为什么要搞生态文明，要倡导绿色发展？因为很多人对生态文明的理解还不够科学，常常把它等同于环境保护，不能全面深刻地理解其重大意义。

环境保护在发达国家已经搞了半个多世纪，但他们并没有提生态文明这个概念，而我们不仅很早就提出来了，而且把这样一个学术概念上升为一个国家的战略，就是要尝试走出一条不同于西方能源环境治理的新治理之路。西方半个多世纪对环境的治理是一种“西医”的思维，是就环境治理环境的治理，这种治理有效果，但是不能从根上解决问题。污染从哪里来？从生产方式来，从消费方式来。只有把生态文明落实为一个经济问题的时候，我们才能从根上解决环境污染问题。

十八大提出的绿色发展理念是一次全新的经济革命。绿色发展是一个什么样的经济？第一，作为产业来讲，绿色发展是依托绿色能源的产业，今天全世界范围内正在酝酿一场新能源革命。今天的新能源革命非常类似于18世纪在英国发生的蒸汽机革命，我认为新能源革命是引领中国甚至世界经济走向的一次革命，今天这个革命离我们并不遥远，比如光伏发电成本不断下降，这意味着它对传统产业具有替代空间。

第二，绿色经济发展拓展了一个新的资本概念。青山绿水为什么能够带来财富呢？因为它本身就是一种资源、一种资本。从货币资本看，发达地区的资产肯定比我们多，但是如果从自然资本上评估，欠发达地区、中部地区恰恰是自然资本最丰富的地区。因此绿色发展、生态文明不仅仅只是一个概念，它给我们打开的是一个全新的空间，我们要从新生产方式、新生活方式的角度重新评估我们的发展优势，树立我们的发展自信。



开放要从“1.0版”上升到“2.0版”

朱延福﹙中南财经政法大学教授﹚



经过30多年的发展，我国经济对外开放程度有了极大提高，目前我国已经成为世界上最大的货物贸易国，也是世界上最大的利用外资国之一。从国际上来看，国际市场已经基本饱和，国际资本也基本枯竭，下一阶段对外开放就必须要有新的理念、新的措施和新的目标。也就是说中国的改革开放要从“1.0版”上升到“2.0版”。

这个“2.0版”包含哪些内容呢？我认为主要有三个方面：首先，以资源全球优化配置为纽带，实现中国资本、中国产能和中国技术的国际合作。现在我们是世界上最大的外汇储备国，这些资本需要寻求投资场所，这个场所不仅仅包括国内，也包括国外。从生产能力上看，经过30多年的工业化发展，中国已经成为世界上最大的工业国，我们的制造业要远远超过世界上其他国家的工业生产能力。从产能方面来看，中国完全有能力实现生产资源在全球的再配置，也就是要寻找新的投资场所。

第二，开放新阶段不仅仅是贸易和投资的问题，更重要的是以国际组织为平台，推动中国规则、中国标准走上国际舞台。我们过去一讲规则都是讲国际规则、国际惯例，那只是中国经济在国际上影响比较微弱的时候，我们被动接受别人的规则，只能当“运动员”，让别人来裁判。我们现在建立的亚洲基础设施投资银行，我们出资建设的丝绸之路发展基金等等，就是我们在国际上对于国际经济秩序要有话语权。

第三，要以人文交流为契机，推进中国文化、中国精神和中国价值融入世界价值主流，成为世界主流价值。当前湖北应当抓住国家“一带一路”战略，首先要归纳出一个战略定位，作为一个名词和概念来传播。我认为在“一带一路”战略上湖北要做总的后方基地，或者是“总后基地”。这个总后基地不是一句空话，它应该是商品的集散地、资本的聚集地、人才的出发地、技术的发源地。



处理好四大关系和四大矛盾

谢志强﹙中央党校教授、社会学教研室主任﹚



中国正处在经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的时期。大变革、大转型时期就需要有一种新的思想、有一种新的理念来指导实践。五大发展理念就是在这样的背景下应运而生的。

落实五大发展理念，应该处理好四大关系和四大矛盾：第一是城乡关系。今天城乡二元结构有改善，城乡流动壁垒冲破了，但是留下了很多问题，其中一个最大的问题就是城乡差距。从人的角度来讲，新型城镇化就是要实现以人为核心的城镇化，要让3亿已经进了城的人能够来得了、留得下，促进有能力在城镇稳定就业和生活并已进城常住人口有序实现市民化。

第二是分配关系。分配关系不理顺，收入分配改革不推进就会拉大贫富差距，甚至导致心理严重失衡和不满情绪滋生。

第三是劳资关系，资本与社会的关系。劳动关系没有处理好，会带来劳方与资方的矛盾。我国有4000多万个体户，有的个体户雇了工人干活；有1000多万民营企业，都雇了人，都有劳动关系。在劳动关系中，工人权益如果得不到维护，就不是一般的违规，而是违法。工人的权利，劳方和资方的关系、新型劳动关系在社会转型时期和经济新常态下如何通过政策手段、法律规范调节建立起来，是一个重大课题。

四是党群、干群关系。十八大以来，我们的干群关系有了一个大的改善，八项规定、群众路线教育等等，坚持了几年，效果出来了，党风正了，社会风气好了，干群关系好了。

怎么处理这四大关系，解决好这四个矛盾，最关键的一条就是认真贯彻和落实好五大发展理念，在新理念、新思想、新战略中明确自身前行的路径。



文字整理：记者 肖擎 李思辉 摄影：记者 张朋





