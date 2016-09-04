查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育/万千气象 ·图文：“甲骨文”遇上“抱石皴” ·图文：半日游湖北奥运健儿忙中有乐 ·图文：陈立言新作两幅 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：“甲骨文”遇上“抱石皴” · 图文：半日游湖北奥运健儿忙中有 · 图文：陈立言新作两幅 7 体育/万千气象 2016.9.4 星期日 参观武汉光谷展示中心在华师一附中与师生互动 图文：半日游湖北奥运健儿忙中有乐 湖北日报讯 图为：我省奥运健儿在华师一附中与师生合影。

图为：刘伟（左一）、田涛和赵芸蕾（右一）参观光纤预制棒。

图为：赵芸蕾（左一）和刘伟“研究”马铃薯粉。

图为：闫子贝遭遇“围追堵截”。

图为：拿到刘蕙瑕的签名后，胡岱霖小朋友很开心。

图为：赵芸蕾和华师一附中学生过招。



从参观光谷展示中心开始，在华师一附中与师生的互动中结束，昨日上午，在省体育局的安排下，10名湖北奥运健儿在短短半天里马不停蹄，有些疲惫，更多的还是快乐。“虽然时间不长，但很开心能有这样的体验。我们希望能通过这样的活动，把奥运精神传承下去。”10人中年龄最大的赵芸蕾笑着说。



田涛随时准备“开练”



昨天一大早，刘蕙瑕、赵芸蕾等10位奥运健儿乘中巴抵达武汉光谷展示中心。进入展区后，大家在讲解员的带领下，对各种引领科技前沿的展品进行了解。

当大家来到光纤科技展区时，里约奥运会男子85公斤级举重亚军田涛和中国拳击队队长刘伟对三根透明的光纤预制棒产生了浓厚的兴趣。光纤预制棒是用于拉光纤（丝）的玻璃特种预制大棒，光纤的内部结构就是在预制棒中形成的。

“这样的圆柱就能制作出光纤？”田涛瞪大眼睛问。一旁的刘伟摸摸这，看看那，连连摇头：“太不可思议了。”

或许是把光纤预制棒当作了杠铃，田涛不经意地将一头抬了起来，仿佛要“开练”。“莫搞坏了，小心别个不让你走了，让你赔的咧。”同为宜昌老乡的赵芸蕾跟小兄弟开起了玩笑，听到这话，田涛做了个鬼脸，立马把预制棒放回原位。

作为运动员，对于保证营养和体能的食物总是特别关注。走到生物科技展区时，能够帮助控制体重的马铃薯粉让赵芸蕾、刘蕙瑕这些女运动员研究半天。刘伟一本正经地客串起讲解：“你们知道吗，马铃薯是马铃薯，土豆是土豆，是两种东西，不是一回事。”

赵芸蕾还是第一次听到这种说法。看到她被忽悠得将信将疑，刘伟哈哈大笑起来。



颜值担当被围追堵截



“快去那边，美女姐姐在那边。”“那个帅哥好帅，我要去找他要签名。”奥运健儿们走进华师一附中后，花游美女尹成昕和游泳男将闫子贝就被学生们围追堵截，成了合影签名的红人。

参加此次活动的荆楚健儿中，除了新科奥运冠军刘蕙瑕和羽球名将赵芸蕾外，刘伟、田涛、闫子贝、艾衍含、张雨涵、陈洁、尹成昕、吕会会此前并不被大家熟知，但如今追星并非单纯看成绩。尹成昕和闫子贝在华师一附中就体会到，只要颜值高，就会有人追。

进了校门，闫子贝的前进就只能用“寸步难行”来形容，华师一附中的女生们纷纷涌上来要合影、签名，“啊，那个‘欧巴’（韩语‘哥哥’的意思）好高好帅！我跟他合影了，太兴奋了。”

女生和“欧巴”合影，男生也有“女神”。“今天算是把脸都笑僵了。”超爱自拍的尹成昕都直喊累了。都说女生自拍不用美颜功能才是真美女，一位男生就给了尹成昕这样的评价：“你美得拍照根本不需要美颜。”

“哈哈，我们花游队人手一部美颜手机，谁不想更美呢？”脸笑僵了，手签酸了，但尹成昕的脸上依然挂着笑容，“没想到这么多人找我合影签名，在里约机场有很多老外要求与我合影，回国之后这么个合影架势还是第一次。”



小粉丝逗乐蕙瑕“阿姨”



背着长“翅膀”的可爱风双肩包，包上挂着一只胸前绣着“刘”的小熊，19岁的刘蕙瑕就像个邻家乖巧女孩。不过，到了华师一附中后，她却升级为“阿姨”。

在荆楚健儿到华师一附中前，主会场第一报告厅内早已座无虚席，连过道都坐满了人，门口走廊还有被保安拦在外面的学生。作为新科奥运冠军，刘蕙瑕好不容易挤进会场落座后，5岁的小朋友胡岱霖就跑了过来：“蕙瑕阿姨给我签个名。”突然成了阿姨，刘蕙瑕一下就被眼前这位绑着两个马尾辫的小女孩逗乐了。坐在旁边的赵芸蕾和田涛也笑了起来。接过本子，刘蕙瑕愉快地满足了胡岱霖的要求。愿望达成，小岱霖转过身做着“V”型手势，又让妈妈和奥运冠军合了影。

“知道今天奥运冠军会来学校，女儿特别想来。”胡岱霖的妈妈王丽是华师一的教职工，于是小朋友有了这样一次近距离接触偶像的宝贵机会，“她很喜欢体育，本来今天上午要上舞蹈班的，翘课来感受一下，希望能够影响她。”

在随后的交流中，一位同学向刘蕙瑕讨教如何在困境中坚持下来，刘“阿姨”想了想，很认真地回答：“想想自己为一件事付出了这么多年的努力，你就会打消放弃的念头。”



赵芸蕾与高中生过招



“我终于要到赵芸蕾的签名了。”追星成功的赵文欣骄傲地向小伙伴们炫耀。4年前在伦敦独揽羽毛球女双、混双两金的赵芸蕾有着超高的人气。而一场比赛，也让师生们近距离看到奥运冠军在球场上的一面。

在报告厅进行交流后，荆楚健儿和师生们又前往篮球馆，赵芸蕾也脱下外套，与三位刚进校的羽毛球特长生进行了一场混双比赛。看着偶像站在网对面，曾在2014年获得全省12岁组女单冠军的张硕在比赛开始后都有点不知所措。“我特别喜欢赵芸蕾，能跟她对打，特别紧张。”首次跟高手过招，让小姑娘又对赵芸蕾多了几分崇拜，“赵芸蕾姐姐的平抽平挡速度太快了，她还没跟我们用劲打呢。”

而作为赵芸蕾的搭档，也拿过全省冠军的高一新生高渐宽赞叹：“今天跟赵芸蕾姐配混双，果然不同凡响，我根本就不用考虑补位的事。”

赵芸蕾同样开心，她表示非常喜欢跟学生以及羽毛球爱好者交流，希望通过自己的努力，让更多人爱上这项运动。

对于接下来的计划，赵芸蕾表示，将继续在北京体育大学攻读硕士学位，尽快完成学业，让自己有能力胜任运动员转型后的工作岗位。



文/记者 马明玉 时龚 龚雪 图/记者 柯 皓





