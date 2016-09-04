查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育/万千气象 ·图文：“甲骨文”遇上“抱石皴” ·图文：半日游湖北奥运健儿忙中有乐 ·图文：陈立言新作两幅 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：“甲骨文”遇上“抱石皴” · 图文：半日游湖北奥运健儿忙中有 · 图文：陈立言新作两幅 7 体育/万千气象 2016.9.4 星期日 图文：“甲骨文”遇上“抱石皴” ———柳学智的书画艺术 湖北日报讯 图为：甲骨文录毛泽东词《水调歌头·游泳》

图为：甲骨斗方

图为：山居雪霁图



陈裕亮



柳学智是省美术院的专业书画家，集书、画于一身，著作颇丰。

柳学智早年入读美术院校，后研修史学类，而钟爱书法又早于绘画。用他的话来说，能与甲骨文书法、傅抱石绘画结下不解之缘，主要是早年受到郭沫若先生的教诲。当年的他，在老师的带领下，拿着自己临写的《散氏盘》铭文拜访郭老。郭老看到其作后很欣慰，鼓励他接下来专心学习甲骨文。也是在那里，柳学智被一张的傅抱石先生的作品所吸引，郭老更鼓励他向傅抱石学习绘画。柳学智把郭老的话都放在心里，一直努力往这两个方向前进。

柳学智在甲骨文书法的研究上用力甚勤，其于1994年出版的《甲骨文书唐诗100首》就是一个例证。作为古老的文字，甲骨文在集字与辨识上存在着一定的难度。柳学智所著此书注重的就是正确应用文字的问题。他以唐诗为创作背景，以甲骨文书法为表现形式，用不到两千的卜文，集成了一百首唐诗。

2011，他与西沐先生合著《甲骨文艺术概论》更是系统地概述甲骨文艺术的存在与发展的源流，在书坛引起较大反响。

甲骨文在章法上，或严整或错落。严整者，或规规矩矩或密密层层，“给人以精神爽朗、古趣盎然之感”；错落者，则“如风雪纷扬、如乱石铺街”，极具艺术感染力。但由于古代的书写工具粗陋以及多用刀刻的缘故，甲骨文的点画变化甚少，又多呈瘦直刀痕状，因此用现有的毛笔去表现甲骨文书法时，若过于求其形似，很容易犯下笔笔出锋、字体纤弱无力的毛病。因此，要表现出“质直瘦劲”的甲骨文书法，不是件容易的事。

除了甲骨文书法，柳学智说，给予他极大精神财富的还有傅抱石绘画。

在傅抱石的绘画成就里，最突出的或许是他所创的“抱石皴”。此皴法糅合了乱柴、荷叶、披麻、卷云等多种皴法，笔锋散开，打破了中锋、侧锋的用笔，所作效果“浓淡相宜”、“气势雄壮”。如柳学智所言，“抱石皴”触动着他的每根神经。

为了学习此皴法，柳学智临摹了傅抱石各个时期的作品，不仅对傅抱石绘画的表现技法进行创作性实践，还对此进行了理论思考与研究，其2006年用红星纸所创的《会归苍海助波澜》就是一个成功的例子。在纸张工具的运用上，他不主张生搬硬套，对于画面的整体面貌，更是如此。

柳学智的绘画以山水画为主，在到湖北美术院当专职画家之前，他在北京大学历史资源文化研究所从事古文化研究工作，长时间从事古文化研究，使得他积攒了大量的素材。

关于“甲骨文书法”与“抱石皴”，也即其书法与绘画，柳学智认为两者是相辅相成的，因为“书之精要为画之必备”。如他所言：“尽管书法和绘画有着许多不尽相同的地方，但以笔墨为手段通过造型上的形式美去抒发作者情感两者是相同的”。况且，“绘画中不仅仅有书法之笔墨，书法落款也是画家才情的点睛之笔，诗书画并茂更显文人之气。”





