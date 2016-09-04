图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
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·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
乡村民宿引爆利川“乘凉游”
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘洪浩）昨日，秋老虎渐行渐远，利川市南坪乡一家农庄里，仍停满外地牌照的轿车，几位采摘花籽的乡亲在开心忙活着。
    乡亲们能在家门口挣钱，得益于利川市今年启动的“十村百企万户”乡村民宿旅游工程：以建设十个重点民宿村、百个旅游企业、万户民宿为目标，集中打造一批乡村民宿旅游产品，带动贫困群众脱贫致富。仅今年5至8月，全市民宿共接待游客65万人次，旅游收入3.9亿元。
    据了解，利川夏季平均温度24℃，素有“凉城”美誉，又拥有得天独厚的生态条件，为此，利川市委市政府通过调研，强力推进六个“旅游+”，即“旅游+新型城镇化”“旅游+农业”“旅游+工业”“旅游+三产业”“旅游+互联网”“旅游+新的生活方式”，把生态旅游与精准扶贫、经济发展相融合。
    比如，在“旅游+三产业”方面，该市对规划发展民宿区域内的农民，每户给予40%的房屋改造补助资金，对建档立卡的贫困户，各项改建补贴上浮20%，并按每户1万元标准，给予基础设施配套补助。
    恩施州委常委、利川市委书记沙玉山介绍，今夏，一篇微博文章《世界那么热，我想去利川》，短短几天的点击率就达800多万人次，从评论内容看，网民喜爱利川凉爽的气候、生态美景、富硒美食、土特商品和民族文化。
    最新发布的利川旅游统计报告显示：今夏，每天有30万避暑客休闲利川。1至7月，全市共接待游客663万人次，旅游综合收入31亿元，以旅游业为主的第三产业占GDP的比重超过一、二产业的总和，旅游业已成为带动市域经济发展的龙头产业。


   
　