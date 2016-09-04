查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘洪浩）昨日，秋老虎渐行渐远，利川市南坪乡一家农庄里，仍停满外地牌照的轿车，几位采摘花籽的乡亲在开心忙活着。

乡亲们能在家门口挣钱，得益于利川市今年启动的“十村百企万户”乡村民宿旅游工程：以建设十个重点民宿村、百个旅游企业、万户民宿为目标，集中打造一批乡村民宿旅游产品，带动贫困群众脱贫致富。仅今年5至8月，全市民宿共接待游客65万人次，旅游收入3.9亿元。

据了解，利川夏季平均温度24℃，素有“凉城”美誉，又拥有得天独厚的生态条件，为此，利川市委市政府通过调研，强力推进六个“旅游+”，即“旅游+新型城镇化”“旅游+农业”“旅游+工业”“旅游+三产业”“旅游+互联网”“旅游+新的生活方式”，把生态旅游与精准扶贫、经济发展相融合。

比如，在“旅游+三产业”方面，该市对规划发展民宿区域内的农民，每户给予40%的房屋改造补助资金，对建档立卡的贫困户，各项改建补贴上浮20%，并按每户1万元标准，给予基础设施配套补助。

恩施州委常委、利川市委书记沙玉山介绍，今夏，一篇微博文章《世界那么热，我想去利川》，短短几天的点击率就达800多万人次，从评论内容看，网民喜爱利川凉爽的气候、生态美景、富硒美食、土特商品和民族文化。

最新发布的利川旅游统计报告显示：今夏，每天有30万避暑客休闲利川。1至7月，全市共接待游客663万人次，旅游综合收入31亿元，以旅游业为主的第三产业占GDP的比重超过一、二产业的总和，旅游业已成为带动市域经济发展的龙头产业。





