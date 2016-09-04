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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘洪浩）昨日，秋老虎渐行渐远，利川市南坪乡一家农庄里，仍停满外地牌照的轿车，几位采摘花籽的乡亲在开心忙活着。
乡亲们能在家门口挣钱，得益于利川市今年启动的“十村百企万户”乡村民宿旅游工程：以建设十个重点民宿村、百个旅游企业、万户民宿为目标，集中打造一批乡村民宿旅游产品，带动贫困群众脱贫致富。仅今年5至8月，全市民宿共接待游客65万人次，旅游收入3.9亿元。
据了解，利川夏季平均温度24℃，素有“凉城”美誉，又拥有得天独厚的生态条件，为此，利川市委市政府通过调研，强力推进六个“旅游+”，即“旅游+新型城镇化”“旅游+农业”“旅游+工业”“旅游+三产业”“旅游+互联网”“旅游+新的生活方式”，把生态旅游与精准扶贫、经济发展相融合。
比如，在“旅游+三产业”方面，该市对规划发展民宿区域内的农民，每户给予40%的房屋改造补助资金，对建档立卡的贫困户，各项改建补贴上浮20%，并按每户1万元标准，给予基础设施配套补助。
恩施州委常委、利川市委书记沙玉山介绍，今夏，一篇微博文章《世界那么热，我想去利川》，短短几天的点击率就达800多万人次，从评论内容看，网民喜爱利川凉爽的气候、生态美景、富硒美食、土特商品和民族文化。
最新发布的利川旅游统计报告显示：今夏，每天有30万避暑客休闲利川。1至7月，全市共接待游客663万人次，旅游综合收入31亿元，以旅游业为主的第三产业占GDP的比重超过一、二产业的总和，旅游业已成为带动市域经济发展的龙头产业。