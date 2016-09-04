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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
湖北日报讯 （记者海冰、通讯员宋从峰）昨日，姚伯齐书画作品邀请展在湖北省美术院美术馆开展，本次活动由省美术家协会及监利县委县政府主办，是该县创建“中国书法之乡”的一项重要举措。
展览作品以监利籍著名书画家姚伯齐的书画作品为主，还有该县部分中国书协会员和省美协会员的作品。其中，姚伯齐的焦墨山水大气磅礴，雄浑壮美，他曾在中国国家画院成功举办个展。熊均武的楚简书法，传承了楚国书法艺术传统，形式独特。余汉光、毕心望、汪新民及其他参展的书画家作品，均风格鲜明。展览持续至9月7日。
据了解，监利具有悠久的书画艺术传统，近年来，书画人才辈出。该县正全力创建“中国书法之乡”。