查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 湖北日报讯 （记者海冰、通讯员宋从峰）昨日，姚伯齐书画作品邀请展在湖北省美术院美术馆开展，本次活动由省美术家协会及监利县委县政府主办，是该县创建“中国书法之乡”的一项重要举措。

展览作品以监利籍著名书画家姚伯齐的书画作品为主，还有该县部分中国书协会员和省美协会员的作品。其中，姚伯齐的焦墨山水大气磅礴，雄浑壮美，他曾在中国国家画院成功举办个展。熊均武的楚简书法，传承了楚国书法艺术传统，形式独特。余汉光、毕心望、汪新民及其他参展的书画家作品，均风格鲜明。展览持续至9月7日。

据了解，监利具有悠久的书画艺术传统，近年来，书画人才辈出。该县正全力创建“中国书法之乡”。





