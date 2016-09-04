图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
    湖北日报讯 （记者海冰、通讯员宋从峰）昨日，姚伯齐书画作品邀请展在湖北省美术院美术馆开展，本次活动由省美术家协会及监利县委县政府主办，是该县创建“中国书法之乡”的一项重要举措。
    展览作品以监利籍著名书画家姚伯齐的书画作品为主，还有该县部分中国书协会员和省美协会员的作品。其中，姚伯齐的焦墨山水大气磅礴，雄浑壮美，他曾在中国国家画院成功举办个展。熊均武的楚简书法，传承了楚国书法艺术传统，形式独特。余汉光、毕心望、汪新民及其他参展的书画家作品，均风格鲜明。展览持续至9月7日。
    据了解，监利具有悠久的书画艺术传统，近年来，书画人才辈出。该县正全力创建“中国书法之乡”。


   
　