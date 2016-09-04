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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员邢君成）昨日从省文化厅获悉，由文化部和省政府主办，文化部艺术司和省文化厅承办的第11届全国优秀舞蹈节目展演，将于9月5日至9日在武汉举行。
本届展演分为独舞、双人舞、三人舞和群舞。经文化部艺术司组织专家遴选，最终有53个舞蹈作品组合成4台节目参加展演，每台节目演2场，共演8场：9月5日、7日下午和晚上在洪山礼堂演出4场，9月6日、8日下午和晚上在湖北剧院演出4场。
据悉，我省有5件舞蹈作品通过专家复评参加展演，它们分别是群舞《向死而生》《月牙净语》《摆手的幺妹等等我》和双人舞《爱·年轮》《哥哥》。
展演将突出文化惠民，组织开展进学校、进社区、进企业、进军营“四进”活动，邀请学校师生、社区居民、企业职工和部队官兵代表进剧场免费观看演出。同时，坚持政府主导、市场运作、低价惠民原则，所有场次票价均在100元以内，最低20元。并将举办4场创作研讨会。
全国优秀舞蹈节目展演原为创办于1980年的“全国舞蹈比赛”，是我国政府主办的舞蹈专业领域最高水平的艺术盛会，每三年一届，迄今已举办十届。从第十一届起，“全国舞蹈比赛”取消评奖，改为展演活动，届数保持不变。