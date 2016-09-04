图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
    湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员邢君成）昨日从省文化厅获悉，由文化部和省政府主办，文化部艺术司和省文化厅承办的第11届全国优秀舞蹈节目展演，将于9月5日至9日在武汉举行。
    本届展演分为独舞、双人舞、三人舞和群舞。经文化部艺术司组织专家遴选，最终有53个舞蹈作品组合成4台节目参加展演，每台节目演2场，共演8场：9月5日、7日下午和晚上在洪山礼堂演出4场，9月6日、8日下午和晚上在湖北剧院演出4场。
    据悉，我省有5件舞蹈作品通过专家复评参加展演，它们分别是群舞《向死而生》《月牙净语》《摆手的幺妹等等我》和双人舞《爱·年轮》《哥哥》。
    展演将突出文化惠民，组织开展进学校、进社区、进企业、进军营“四进”活动，邀请学校师生、社区居民、企业职工和部队官兵代表进剧场免费观看演出。同时，坚持政府主导、市场运作、低价惠民原则，所有场次票价均在100元以内，最低20元。并将举办4场创作研讨会。
    全国优秀舞蹈节目展演原为创办于1980年的“全国舞蹈比赛”，是我国政府主办的舞蹈专业领域最高水平的艺术盛会，每三年一届，迄今已举办十届。从第十一届起，“全国舞蹈比赛”取消评奖，改为展演活动，届数保持不变。


   
　