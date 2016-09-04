查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员邢君成）昨日从省文化厅获悉，由文化部和省政府主办，文化部艺术司和省文化厅承办的第11届全国优秀舞蹈节目展演，将于9月5日至9日在武汉举行。

本届展演分为独舞、双人舞、三人舞和群舞。经文化部艺术司组织专家遴选，最终有53个舞蹈作品组合成4台节目参加展演，每台节目演2场，共演8场：9月5日、7日下午和晚上在洪山礼堂演出4场，9月6日、8日下午和晚上在湖北剧院演出4场。

据悉，我省有5件舞蹈作品通过专家复评参加展演，它们分别是群舞《向死而生》《月牙净语》《摆手的幺妹等等我》和双人舞《爱·年轮》《哥哥》。

展演将突出文化惠民，组织开展进学校、进社区、进企业、进军营“四进”活动，邀请学校师生、社区居民、企业职工和部队官兵代表进剧场免费观看演出。同时，坚持政府主导、市场运作、低价惠民原则，所有场次票价均在100元以内，最低20元。并将举办4场创作研讨会。

全国优秀舞蹈节目展演原为创办于1980年的“全国舞蹈比赛”，是我国政府主办的舞蹈专业领域最高水平的艺术盛会，每三年一届，迄今已举办十届。从第十一届起，“全国舞蹈比赛”取消评奖，改为展演活动，届数保持不变。





