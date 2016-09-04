查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 9月份全国铁路调图 襄阳首开省外动车 红安5小时到济南 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员张琦）武汉铁路局昨透露，新的全国铁路运行图将于9月实施。其中，襄阳首开至南京的动车，红安首开始发高铁直达济南。

调图前，襄阳开行的动车只能抵达省内城市。调图后，增加襄阳～南京南动车组列车 1对，经汉丹、宁蓉线运行。襄阳的动车通行不再局限省内，进一步深入华东腹地。

此次调图后，湖北新增6趟始发或途经的高铁。其中，革命老区红安开通始发高铁——红安～济南西，全程仅需5小时。其他5趟高铁中有2趟从武汉站始发，分别发往济南西站和上海虹桥站，途经我省的有3趟，蚌埠南～长沙南G1741/2次、广州南～南京南G1744/3次和长沙南～合肥南G1746/5次，途经武汉、麻城、红安、咸宁等地。

武铁方面介绍，此次调图还变更了部分动车运行区段。由于新图运行具体时间未公布，目前多条线路、多个方向的高铁动车车票暂停发售，具体发售时间，请广大旅客随时注意12306官方网站和各火车站公告，以便妥善安排行程。





