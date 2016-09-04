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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
9月份全国铁路调图
襄阳首开省外动车 红安5小时到济南
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员张琦）武汉铁路局昨透露，新的全国铁路运行图将于9月实施。其中，襄阳首开至南京的动车，红安首开始发高铁直达济南。
调图前，襄阳开行的动车只能抵达省内城市。调图后，增加襄阳～南京南动车组列车 1对，经汉丹、宁蓉线运行。襄阳的动车通行不再局限省内，进一步深入华东腹地。
此次调图后，湖北新增6趟始发或途经的高铁。其中，革命老区红安开通始发高铁——红安～济南西，全程仅需5小时。其他5趟高铁中有2趟从武汉站始发，分别发往济南西站和上海虹桥站，途经我省的有3趟，蚌埠南～长沙南G1741/2次、广州南～南京南G1744/3次和长沙南～合肥南G1746/5次，途经武汉、麻城、红安、咸宁等地。
武铁方面介绍，此次调图还变更了部分动车运行区段。由于新图运行具体时间未公布，目前多条线路、多个方向的高铁动车车票暂停发售，具体发售时间，请广大旅客随时注意12306官方网站和各火车站公告，以便妥善安排行程。