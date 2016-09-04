图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
9月份全国铁路调图
襄阳首开省外动车 红安5小时到济南
    湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员张琦）武汉铁路局昨透露，新的全国铁路运行图将于9月实施。其中，襄阳首开至南京的动车，红安首开始发高铁直达济南。
    调图前，襄阳开行的动车只能抵达省内城市。调图后，增加襄阳～南京南动车组列车 1对，经汉丹、宁蓉线运行。襄阳的动车通行不再局限省内，进一步深入华东腹地。
    此次调图后，湖北新增6趟始发或途经的高铁。其中，革命老区红安开通始发高铁——红安～济南西，全程仅需5小时。其他5趟高铁中有2趟从武汉站始发，分别发往济南西站和上海虹桥站，途经我省的有3趟，蚌埠南～长沙南G1741/2次、广州南～南京南G1744/3次和长沙南～合肥南G1746/5次，途经武汉、麻城、红安、咸宁等地。
    武铁方面介绍，此次调图还变更了部分动车运行区段。由于新图运行具体时间未公布，目前多条线路、多个方向的高铁动车车票暂停发售，具体发售时间，请广大旅客随时注意12306官方网站和各火车站公告，以便妥善安排行程。


   
　