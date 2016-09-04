图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
通城县地税局
委托代征显成效
    湖北日报讯 “今年1至8月，通城县地税局共办理‘一税两费’委托代征业务7113笔，代征税款入库101.04万元。”作为全省率先启动“一税两费”委托代征的通城县地税局交上了一份满意的答卷。
    协调配合，凝聚多方合力。联合国税部门共建办税服务厅，开启“一窗一人一机一屏”办税新模式，实现了国税、地税委托代征合作的升级；携手邮政公司启动税邮委托代征合作，为纳税人代开发票提供多网点服务，开辟了便民办税新阵地。
    注重培训，规范业务流程。制定操作指南，依法确定委托代征各环节工作流程，明确合作方各自职责。组织地税业务骨干，对国税、邮政窗口代开人员进行培训，确保委托代征业务精准办理。
    联合发声，扩大宣传效果。通过政府信息网、电视台、微信、纳税人学校等平台，国地税、邮政部门统一对外宣传内容，共同发布税费委托代征信息，让纳税人尽知尽晓。 （易明珠 张洞石）


   
　