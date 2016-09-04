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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
通城县地税局
委托代征显成效
湖北日报讯 “今年1至8月，通城县地税局共办理‘一税两费’委托代征业务7113笔，代征税款入库101.04万元。”作为全省率先启动“一税两费”委托代征的通城县地税局交上了一份满意的答卷。
协调配合，凝聚多方合力。联合国税部门共建办税服务厅，开启“一窗一人一机一屏”办税新模式，实现了国税、地税委托代征合作的升级；携手邮政公司启动税邮委托代征合作，为纳税人代开发票提供多网点服务，开辟了便民办税新阵地。
注重培训，规范业务流程。制定操作指南，依法确定委托代征各环节工作流程，明确合作方各自职责。组织地税业务骨干，对国税、邮政窗口代开人员进行培训，确保委托代征业务精准办理。
联合发声，扩大宣传效果。通过政府信息网、电视台、微信、纳税人学校等平台，国地税、邮政部门统一对外宣传内容，共同发布税费委托代征信息，让纳税人尽知尽晓。 （易明珠 张洞石）