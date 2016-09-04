查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 通城县地税局 委托代征显成效 湖北日报讯 “今年1至8月，通城县地税局共办理‘一税两费’委托代征业务7113笔，代征税款入库101.04万元。”作为全省率先启动“一税两费”委托代征的通城县地税局交上了一份满意的答卷。

协调配合，凝聚多方合力。联合国税部门共建办税服务厅，开启“一窗一人一机一屏”办税新模式，实现了国税、地税委托代征合作的升级；携手邮政公司启动税邮委托代征合作，为纳税人代开发票提供多网点服务，开辟了便民办税新阵地。

注重培训，规范业务流程。制定操作指南，依法确定委托代征各环节工作流程，明确合作方各自职责。组织地税业务骨干，对国税、邮政窗口代开人员进行培训，确保委托代征业务精准办理。

联合发声，扩大宣传效果。通过政府信息网、电视台、微信、纳税人学校等平台，国地税、邮政部门统一对外宣传内容，共同发布税费委托代征信息，让纳税人尽知尽晓。 （易明珠 张洞石）





