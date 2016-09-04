查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 安陆市地税局 主动服务获点赞 湖北日报讯 8月31日下午，张女士在安陆市地税局办税大厅办完二手房交易税收手续后，当场按下“非常满意”按键，对地税干部优质高效的服务给予了充分的肯定。

原来，这是张女士第一次接触申报纳税，进入大厅后她一时觉得手足无措。大厅咨询辅导区的地税干部主动上前，热情接待了她，向她说明了申报纳税注意事项和相关税收优惠规定，辅导她填写了纳税申报表，引导她缴纳了税款，开具了发票，短短10分钟，张女士就办完全部事宜，张女士连声称赞说：“这样的服务让我如沐春风，很赞。”

一直以来，该局致力于提升服务质效，通过开展标准、规范和多元化的服务，满足不同纳税人的服务需求。今年以来，该局在收集纳税人需求基础上，进一步完善了导税服务、提醒服务、延时服务、预约服务、上门服务等多样化、人性化、个性化的办税服务，让纳税人感受到服务更加贴心。 （万国雄）





