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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
安陆市地税局
主动服务获点赞
湖北日报讯 8月31日下午，张女士在安陆市地税局办税大厅办完二手房交易税收手续后，当场按下“非常满意”按键，对地税干部优质高效的服务给予了充分的肯定。
原来，这是张女士第一次接触申报纳税，进入大厅后她一时觉得手足无措。大厅咨询辅导区的地税干部主动上前，热情接待了她，向她说明了申报纳税注意事项和相关税收优惠规定，辅导她填写了纳税申报表，引导她缴纳了税款，开具了发票，短短10分钟，张女士就办完全部事宜，张女士连声称赞说：“这样的服务让我如沐春风，很赞。”
一直以来，该局致力于提升服务质效，通过开展标准、规范和多元化的服务，满足不同纳税人的服务需求。今年以来，该局在收集纳税人需求基础上，进一步完善了导税服务、提醒服务、延时服务、预约服务、上门服务等多样化、人性化、个性化的办税服务，让纳税人感受到服务更加贴心。 （万国雄）