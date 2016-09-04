图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
安陆市地税局
主动服务获点赞
    湖北日报讯 8月31日下午，张女士在安陆市地税局办税大厅办完二手房交易税收手续后，当场按下“非常满意”按键，对地税干部优质高效的服务给予了充分的肯定。
    原来，这是张女士第一次接触申报纳税，进入大厅后她一时觉得手足无措。大厅咨询辅导区的地税干部主动上前，热情接待了她，向她说明了申报纳税注意事项和相关税收优惠规定，辅导她填写了纳税申报表，引导她缴纳了税款，开具了发票，短短10分钟，张女士就办完全部事宜，张女士连声称赞说：“这样的服务让我如沐春风，很赞。”
    一直以来，该局致力于提升服务质效，通过开展标准、规范和多元化的服务，满足不同纳税人的服务需求。今年以来，该局在收集纳税人需求基础上，进一步完善了导税服务、提醒服务、延时服务、预约服务、上门服务等多样化、人性化、个性化的办税服务，让纳税人感受到服务更加贴心。 （万国雄）


   
　