图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
赤壁市地税局
“六个打通”优化党建机制
    湖北日报讯 为落实好全面从严治党主体责任，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先模作用，赤壁市地税局以“六个打通”优化党建机制。
    一是打通党建和廉政建设，将党建和廉政工作统筹安排，相互促进；二是打通机关与系统党建，机关党委对党组决策进行督办，系统内各党支部对机关党委部署工作进行落实，将党建工作纵向抓到底，横向抓到边；三是打通人事与党建，各分局、直属局负责人兼任党支部书记，实行“一岗双责”，从组织上保障主体责任的有效落实；四是打通党建与监督管理，在制度设计上明确“三重一大”事项由纪检组和法规科把好纪律法律关，强化事前监督；五是打通党建与教育培训，将加强党员理想信念、廉洁从税贯穿于教育培训工作全过程；六是打通党建与绩效管理，将党建工作作为绩效考评重要内容，强化督办，确保党建工作落实。
（周先智）


   
　