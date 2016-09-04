查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 赤壁市地税局 “六个打通”优化党建机制 湖北日报讯 为落实好全面从严治党主体责任，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先模作用，赤壁市地税局以“六个打通”优化党建机制。

一是打通党建和廉政建设，将党建和廉政工作统筹安排，相互促进；二是打通机关与系统党建，机关党委对党组决策进行督办，系统内各党支部对机关党委部署工作进行落实，将党建工作纵向抓到底，横向抓到边；三是打通人事与党建，各分局、直属局负责人兼任党支部书记，实行“一岗双责”，从组织上保障主体责任的有效落实；四是打通党建与监督管理，在制度设计上明确“三重一大”事项由纪检组和法规科把好纪律法律关，强化事前监督；五是打通党建与教育培训，将加强党员理想信念、廉洁从税贯穿于教育培训工作全过程；六是打通党建与绩效管理，将党建工作作为绩效考评重要内容，强化督办，确保党建工作落实。

（周先智）





