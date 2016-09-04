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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
赤壁市地税局
“六个打通”优化党建机制
湖北日报讯 为落实好全面从严治党主体责任，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先模作用，赤壁市地税局以“六个打通”优化党建机制。
一是打通党建和廉政建设，将党建和廉政工作统筹安排，相互促进；二是打通机关与系统党建，机关党委对党组决策进行督办，系统内各党支部对机关党委部署工作进行落实，将党建工作纵向抓到底，横向抓到边；三是打通人事与党建，各分局、直属局负责人兼任党支部书记，实行“一岗双责”，从组织上保障主体责任的有效落实；四是打通党建与监督管理，在制度设计上明确“三重一大”事项由纪检组和法规科把好纪律法律关，强化事前监督；五是打通党建与教育培训，将加强党员理想信念、廉洁从税贯穿于教育培训工作全过程；六是打通党建与绩效管理，将党建工作作为绩效考评重要内容，强化督办，确保党建工作落实。
（周先智）