查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 嘉鱼县国税局、地税局 多举措促深度合作 湖北日报讯 近日，为了贯彻落实《深化国税地税征管体制改革方案》要求，加强地方税费管理，嘉鱼县国税局、地税局在原有合作的基础上进一步深度合作。9月1日，该县国税局办税厅地税征收窗口顺利征收了第一笔代开增值税发票的相关地方税费。

一是广泛宣传，做到人人知晓。国税、地税联合开展税收宣传，第一时间在嘉鱼电视台等媒体发布国税、地税合作公告，将国税机关代开发票环节代征地方税费相关事宜告知纳税人。二是便民办税，促进服务升级。国税、地税双方集中整合资源，在国税、地税办税厅设置了联合办税流程图，让纳税人真正体验到了“进一家门、办两家事”的便利。三是堵漏增收，提升征管质效。通过国税、地税互设窗口，联合办税，进一步加强了零散户、报验登记户的税务管理，堵塞了国税机关代开发票环节代征地方税费的管理漏洞，提升了征管质效。 （丁彤）





