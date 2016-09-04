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乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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综合新闻
2016.9.4 星期日
武汉市江岸区国税局
助力企业发展
湖北日报讯 周黑鸭公司是武汉市江岸区国税局重点扶持的一家知名企业，周黑鸭品牌不仅在湖北省有着极高的知名度，更凭借其独特的口味和时尚的包装，受到越来越多消费者认可。从一家集贸市场里的卤制品小作坊，到拥有700多家门店的大型食品生产企业，周黑鸭经历翻天覆地的变化，年销售规模从10年前的30万元一跃上升到24亿元，缴纳税款也由10年前的1.8万元增长到2015年上缴税收4.7亿元。“以前总觉得税务局和企业之间是征纳关系，现在觉得江岸区国税局更像是我们的管家，没少为企业的发展操心。”周黑鸭公司会计王胜利感慨道。优厚的税收扶持政策让周黑鸭全力进行品牌的发展。
周黑鸭公司被主管税务机关评定为A级纳税人，听取江岸区国税局的建议，使用“税控收银机”联网开票，获批自印带有公司名称及“周黑鸭”商标的专用卷筒发票，让消费者很容易就能分辨真假周黑鸭。
（孙丽 陈艺）