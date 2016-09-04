图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
武汉市江岸区国税局
助力企业发展
    湖北日报讯 周黑鸭公司是武汉市江岸区国税局重点扶持的一家知名企业，周黑鸭品牌不仅在湖北省有着极高的知名度，更凭借其独特的口味和时尚的包装，受到越来越多消费者认可。从一家集贸市场里的卤制品小作坊，到拥有700多家门店的大型食品生产企业，周黑鸭经历翻天覆地的变化，年销售规模从10年前的30万元一跃上升到24亿元，缴纳税款也由10年前的1.8万元增长到2015年上缴税收4.7亿元。“以前总觉得税务局和企业之间是征纳关系，现在觉得江岸区国税局更像是我们的管家，没少为企业的发展操心。”周黑鸭公司会计王胜利感慨道。优厚的税收扶持政策让周黑鸭全力进行品牌的发展。
    周黑鸭公司被主管税务机关评定为A级纳税人，听取江岸区国税局的建议，使用“税控收银机”联网开票，获批自印带有公司名称及“周黑鸭”商标的专用卷筒发票，让消费者很容易就能分辨真假周黑鸭。
（孙丽 陈艺）


   
　