查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 武汉市江岸区国税局 助力企业发展 湖北日报讯 周黑鸭公司是武汉市江岸区国税局重点扶持的一家知名企业，周黑鸭品牌不仅在湖北省有着极高的知名度，更凭借其独特的口味和时尚的包装，受到越来越多消费者认可。从一家集贸市场里的卤制品小作坊，到拥有700多家门店的大型食品生产企业，周黑鸭经历翻天覆地的变化，年销售规模从10年前的30万元一跃上升到24亿元，缴纳税款也由10年前的1.8万元增长到2015年上缴税收4.7亿元。“以前总觉得税务局和企业之间是征纳关系，现在觉得江岸区国税局更像是我们的管家，没少为企业的发展操心。”周黑鸭公司会计王胜利感慨道。优厚的税收扶持政策让周黑鸭全力进行品牌的发展。

周黑鸭公司被主管税务机关评定为A级纳税人，听取江岸区国税局的建议，使用“税控收银机”联网开票，获批自印带有公司名称及“周黑鸭”商标的专用卷筒发票，让消费者很容易就能分辨真假周黑鸭。

（孙丽 陈艺）





