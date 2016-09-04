查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 房县地税局 履职尽责获好评 湖北日报讯 近日，房县纪委纠风办和县特邀政风督查员一行对房县地税局履职尽责督促检查“回头看”工作进行了检查督导。督查员们认为房县地税局在全县经济社会发展中顾大局、识大体，主动作为，取得了优异的成绩。同时希望地税部门严格内部管理，规范执法程序，优化纳税服务，圆满完成全年各项任务目标。

自开展履职尽责督促检查“回头看”工作以来，该局把该项工作与组织收入、“两学一做、精准扶贫、两个责任”落实等有机结合起来，进一步推动履职尽责工作，做到“两不误、两促进”，为完成全年各项目标任务奠定坚定基础。

该局继2012年、2014年连续两个行评工作获得全县第一后，2015年又荣获履职尽责督促检查“优胜单位”，在11个参评单位中名列首位。

（邓志勇 黄亮）





