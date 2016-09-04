查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 是谁偷走了你的个人信息？ ——警方发布典型案例提醒多加防范 湖北日报讯 记者 周呈思 通讯员 孔令学



近期各地多发的电信诈骗案件，个人身份信息泄露是问题之源。

本报记者联合省公安厅反电信网络诈骗中心及十堰市公安局网安支队，通过案例整理，为您梳理身份信息泄露的多种渠道。



网购刚下完单 诈骗电话就来了



今年4月初，一些网民在京东商城定购商品后没多久，就接到“网店客服”以货物短缺要求退款的电话，并发来链接指导购物者操作“退款”，结果许多人被骗。

郭某等三名受害人分别致电京东客服。经技术查验，发现订单信息可能是由京东商城设在十堰某县的配送中心扩散的。

4月6日，警方将该地京东商城配送中心的员工李某抓获。原来李某将5000余条已下订单但还没有发货的客户资料截屏后，通过QQ打包卖给了福建龙岩的卢某等人，从中获利1.2万。卢某购买到这些信息后，第一时间加价转卖给了诈骗团伙，导致在京东网上购物的郭某、赵某、王某等人被骗3万余元。随后，十堰警方赴福建龙岩，将犯罪嫌疑人卢某抓获。



刚下飞机 就遇上“私家侦探”



个别民航票务代办点为获取利润，通过非法出租民航信息查询权限，使得一些讨债公司、“私家侦探”甚至诈骗团伙有了“千里眼”，有人刚下飞机，就被“私家侦探”遇上。

29岁的福建连江男子柳某系十堰一家商务公司老板。2015年6月以来，柳某通过网络联系，以每个账号一个月200元的价格向某民航票务代办点购得中国民航信息查询账号20余个。柳某先后利用其中2个账号非法查询民航旅客信息1300余条，将其中的有效信息（即尚未起飞的航班信息）网上转卖，从中收取费用2200余元。另外，柳某还将手中的10余个查询帐号以每个600元的价格转卖给他人，非法获利7000余元。

今年7月，十堰市公安局网安支队将柳某抓获。



培训机构骚扰 学生家长受不了



6月30日，警方接群众举报，十堰某培训机构多次打电话要求学生报名参加培训班，怀疑信息被泄漏。

警方经侦查发现，2014年至今年2月，在武汉开办培训学校的马某，从流动商贩处非法购买大量的湖北省各大中小学的学生信息。加上通过网上收集整理的信息，将2万余条十堰籍学生信息分别出售给两家教育培训学校，非法获利4000余元。

民警介绍，一些中介、培训机构会通过发放学生问卷调查表、网上查询等各种方式收集整理学生信息，汇总后非法出售。



装修电话不断 物业难辞其咎



在十堰某单位工作的杨女士，经常接到询问其是否要进行房屋装修的骚扰电话。

经查，某物业公司员工汪某将业主信息以2000元的价格分别出售给多家装饰公司。其中一装饰公司员工段某将获得的市内多家楼盘共1700余个业主信息以每个楼盘200元至700元的价格，分别出售给10余家装饰公司，从中非法获利4000余元。

经追踪，十堰某装饰公司法人熊某非法获取十堰城区56个小区的业主信息共计1.83万余条，分别向多家装饰公司非法出售。

目前涉案的多人已被依法采取强制措施。



最大泄密渠道 互联网搜索



上月，十堰市警方将犯罪嫌疑人张某、刘某抓获。经查明，2015年10月以来，张某利用在百度公司第三方协作单位十堰某网络科技有限公司工作的便利，将工作中收集的8000余条十堰各类公民信息提供给刘某从事广告宣传业务。

此外，刘某利用网络搜索，将网上的各类公司法人、小区业主、学生甚至美容会员、汽车修理、保险客户等信息进行汇总分类，共掌握了20余万条个人或公司企业法人信息。为拓展自己的广告业务和短信群发业务，刘某又将上述信息非法提供给部分培训学校、装饰公司。



法律规定 侵犯个人信息可判刑



警方介绍，在侦查案件过程中，多名犯罪嫌疑人认为倒买倒卖个人信息属于行业内的规则，并没有意识到已经触犯了法律。

《中华人民共和国刑法修正案（九）》对“侵犯公民个人信息罪”进行规定：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



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保护个人信息六大建议



警方提醒，一旦发现个人信息泄露或联络工具丢失，要在第一时间通知家人或亲友，提醒他们加以防范，避免上当受骗。同时，市民也要切实增强个人信息的自我保护意识：

一是谨慎使用个人证件。如在身份证复印件上注明“仅供办理XX业务”。

二是不要随便在网站或公共场所提交个人信息。

三是使用的电脑、手机电子设备等要使用安全密码，不要使用公共场所开放式的WIFI网络。

四是不要轻信各种不规范的市场调查。如：某培训学校通过问卷调查的方式，收集到大量的学生及家长信息。

五是不要在微信朋友圈等聊天工具中发布个人的出行信息。

六是在商务活动中，必要时可约定保密责任。如：申请会员、办理相关证卡时，可与企业约定保密责任。





