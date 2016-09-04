查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·图文：互联网医疗道阻且长 ·是谁偷走了你的个人信息？ ·履职尽责获好评 ·助力企业发展 ·多举措促深度合作 ·“六个打通”优化党建机制 ·主动服务获点赞 ·委托代征显成效 ·9月份全国铁路调图 ·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 ·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 ·乡村民宿引爆利川“乘凉游” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：互联网医疗道阻且长 · 是谁偷走了你的个人信息？ · 履职尽责获好评 · 助力企业发展 · 多举措促深度合作 · “六个打通”优化党建机制 · 主动服务获点赞 · 委托代征显成效 · 9月份全国铁路调图 · 全国优秀舞蹈展演下周在汉举行 · 姚伯齐书画作品邀请展在汉开展 · 乡村民宿引爆利川“乘凉游” 6 综合新闻 2016.9.4 星期日 互联网就医模式前景广阔，但在实际操作过程中，仍面临诸多壁垒 图文：互联网医疗道阻且长 湖北日报讯 图为：某医院自助服务区可提供挂号、缴费等各项互联网就医服务，然而使用者寥寥。



文/图 记者 胡蔓 李玉麟



体验就诊新模式



8月25日，九州通医药集团股份有限公司联手阿里健康与武汉市中心医院合作，开启“陪诊、远程问诊”等医疗服务。眼下，移动医疗风生水起。“毋庸置疑，挂号难、排队久、缴费难是患者线下就诊的主要痛点。”此前，武汉大学人民医院“掌门人”唐其柱3月29日对外宣布，打造我省首家“云端医院”。这位学者型院长，已闻到“互联网+”诱人气息。

就在此举推出的前两天，武汉市中心医院宣布，试水“人脸识别医保在线支付”，这在全国尚属首次。

据了解，2014年“互联网医疗爆发元年”至今，百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网巨鳄和九州通、仁和、康美药业等医药大企业纷纷逐鹿移动医疗。相对封闭的医院系统，正被互联网新风撕开一条缺口。越来越多的入场者，在此攻城略地。

记者先后在武汉大学人民医院、武大中南医院、武汉市中心医院看到，移动端就诊已悄然走进公众生活。

在武汉市中心医院后湖院区，“掌上医院”、纷享医疗、趣医院、默联支付等六七种终端二维码很吸引眼球。记者试着用该院“掌上医疗”APP挂号——扫二维码、下载应用宝、再下载“掌上医疗”、自拍并上传照片、填写相关身份信息、预约挂号、选择院区科室门诊等信息、微信支付，一系列程序下来，记者在手机上点击近20次，下载了两个APP，4G网络耗时约15分钟完成。然而，旁边的人工挂号窗口，已有10人挂完了号。



三大隐性掣肘



“互联网渗透就医各个流程。然而实际操作中，仍有一些隐性壁垒。”九州通健康998电商集团副总经理卢小川直言。

首先，传统就诊模式根深蒂固，新习惯的培养尚需时日。

在武汉市中心医院后湖院区二楼B超候诊处，记者采访了两位正在玩手机的中年男性。一位表示，不考虑互联网就医，因为注册过程繁复。另一位本想兴致勃勃地尝试，却在扫码弹出“应用宝”时放弃：“为何下载医院APP非要捆绑安装应用宝呢？”而在此候诊的几位银发老人，面对互联网就医信息，熟视无睹。

另外，支付宝、微信支付，医保无法报销。在后湖院区，记者尝试使用“支付宝扫码支付”，给医生开具的B超检查缴费，但手机支付界面提醒：“手机门诊缴费暂不支持医保”。这意味着，119.72元得自费。但记者随后在人工缴费窗口结算发现，医保可承担110元，个人只需自掏9.72元。

除手续繁复、报销壁垒外，信息安全缺乏有力保障，也制约着互联网医疗的发展。

“有的就医软件要求绑定银行卡、身份证及医保卡，这么多关键信息都透露给一家互联网公司，挺让人担心。”有患者说。

一位互联网医疗公司负责人坦言：“目前，互联网医疗在国家政策助推下，方兴未艾，一些良莠不齐的新兴企业潜入这片蓝海，个别粗制滥造者套取个人信息，却很少提供便捷服务，这无疑给新生事物抹黑。”



如何打通壁垒



近年，互联网医疗利好消息不断。2015年，“十三五”规划中有关医疗卫生领域的发展方向，许多都与互联网医疗密切相关。今年8月，全国卫生与健康大会提出，要推进健康医疗大数据应用。

然而，互联网医疗虽被视作“金矿”，但要彻底解决当前“痛点”，并非易事。

省社会科学院副研究员马德富认为，一些传统医院、药企涉足互联网行业，因缺乏跨领域人才，所开发出的终端，可操作性、便捷度差强人意，整体拖累了患者的体验舒适度。

据不完全统计，2014年至2015年，先后有3000个医疗健康类APP上线，但不少速生速死，缺乏可持续的规范化模式。

武汉大学政治与公共管理学院尚重生教授直言，如何解决公众对医疗资源需求的“痛点”，成为时下互联网公司和医疗企业在移动医疗领域深耕、掘金的重要方向。优化流程、严控信息安全、打通医保报销渠道壁垒等都是当务之急。

专家建议，应当完善相关政策法规，在资质许可、监管政策方面入手，推动互联网医疗健康发展。





