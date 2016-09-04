图文：互联网医疗道阻且长是谁偷走了你的个人信息？履职尽责获好评助力企业发展多举措促深度合作“六个打通”优化党建机制主动服务获点赞委托代征显成效9月份全国铁路调图全国优秀舞蹈展演下周在汉举行姚伯齐书画作品邀请展在汉开展乡村民宿引爆利川“乘凉游”
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 第6版 综合新闻
·图文：互联网医疗道阻且长
·是谁偷走了你的个人信息？
·履职尽责获好评
·助力企业发展
·多举措促深度合作
·“六个打通”优化党建机制
·主动服务获点赞
·委托代征显成效
·9月份全国铁路调图
·全国优秀舞蹈展演下周在汉举行
·姚伯齐书画作品邀请展在汉开展
·乡村民宿引爆利川“乘凉游”
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.9.4 星期日
互联网就医模式前景广阔，但在实际操作过程中，仍面临诸多壁垒
图文：互联网医疗道阻且长
    湖北日报讯 图为：某医院自助服务区可提供挂号、缴费等各项互联网就医服务，然而使用者寥寥。

    文/图 记者 胡蔓 李玉麟

    体验就诊新模式

    8月25日，九州通医药集团股份有限公司联手阿里健康与武汉市中心医院合作，开启“陪诊、远程问诊”等医疗服务。眼下，移动医疗风生水起。“毋庸置疑，挂号难、排队久、缴费难是患者线下就诊的主要痛点。”此前，武汉大学人民医院“掌门人”唐其柱3月29日对外宣布，打造我省首家“云端医院”。这位学者型院长，已闻到“互联网+”诱人气息。
    就在此举推出的前两天，武汉市中心医院宣布，试水“人脸识别医保在线支付”，这在全国尚属首次。
    据了解，2014年“互联网医疗爆发元年”至今，百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网巨鳄和九州通、仁和、康美药业等医药大企业纷纷逐鹿移动医疗。相对封闭的医院系统，正被互联网新风撕开一条缺口。越来越多的入场者，在此攻城略地。
    记者先后在武汉大学人民医院、武大中南医院、武汉市中心医院看到，移动端就诊已悄然走进公众生活。
    在武汉市中心医院后湖院区，“掌上医院”、纷享医疗、趣医院、默联支付等六七种终端二维码很吸引眼球。记者试着用该院“掌上医疗”APP挂号——扫二维码、下载应用宝、再下载“掌上医疗”、自拍并上传照片、填写相关身份信息、预约挂号、选择院区科室门诊等信息、微信支付，一系列程序下来，记者在手机上点击近20次，下载了两个APP，4G网络耗时约15分钟完成。然而，旁边的人工挂号窗口，已有10人挂完了号。

    三大隐性掣肘

    “互联网渗透就医各个流程。然而实际操作中，仍有一些隐性壁垒。”九州通健康998电商集团副总经理卢小川直言。
    首先，传统就诊模式根深蒂固，新习惯的培养尚需时日。
    在武汉市中心医院后湖院区二楼B超候诊处，记者采访了两位正在玩手机的中年男性。一位表示，不考虑互联网就医，因为注册过程繁复。另一位本想兴致勃勃地尝试，却在扫码弹出“应用宝”时放弃：“为何下载医院APP非要捆绑安装应用宝呢？”而在此候诊的几位银发老人，面对互联网就医信息，熟视无睹。
    另外，支付宝、微信支付，医保无法报销。在后湖院区，记者尝试使用“支付宝扫码支付”，给医生开具的B超检查缴费，但手机支付界面提醒：“手机门诊缴费暂不支持医保”。这意味着，119.72元得自费。但记者随后在人工缴费窗口结算发现，医保可承担110元，个人只需自掏9.72元。
    除手续繁复、报销壁垒外，信息安全缺乏有力保障，也制约着互联网医疗的发展。
    “有的就医软件要求绑定银行卡、身份证及医保卡，这么多关键信息都透露给一家互联网公司，挺让人担心。”有患者说。
    一位互联网医疗公司负责人坦言：“目前，互联网医疗在国家政策助推下，方兴未艾，一些良莠不齐的新兴企业潜入这片蓝海，个别粗制滥造者套取个人信息，却很少提供便捷服务，这无疑给新生事物抹黑。”

    如何打通壁垒

    近年，互联网医疗利好消息不断。2015年，“十三五”规划中有关医疗卫生领域的发展方向，许多都与互联网医疗密切相关。今年8月，全国卫生与健康大会提出，要推进健康医疗大数据应用。
    然而，互联网医疗虽被视作“金矿”，但要彻底解决当前“痛点”，并非易事。
    省社会科学院副研究员马德富认为，一些传统医院、药企涉足互联网行业，因缺乏跨领域人才，所开发出的终端，可操作性、便捷度差强人意，整体拖累了患者的体验舒适度。
    据不完全统计，2014年至2015年，先后有3000个医疗健康类APP上线，但不少速生速死，缺乏可持续的规范化模式。
    武汉大学政治与公共管理学院尚重生教授直言，如何解决公众对医疗资源需求的“痛点”，成为时下互联网公司和医疗企业在移动医疗领域深耕、掘金的重要方向。优化流程、严控信息安全、打通医保报销渠道壁垒等都是当务之急。
    专家建议，应当完善相关政策法规，在资质许可、监管政策方面入手，推动互联网医疗健康发展。


 
　