查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 郧阳区国税局、地税局 依托大数据提高准确率 湖北日报讯 今年以来，郧阳区国地税稽查部门将信息交换共享作为联合稽查抓手，依托全区财税大数据平台和税务部门核心征管软件系统，以方便、快捷、实用为原则，构建国地税稽查合作信息化平台。郧阳区国税局、地税局通过建立健全合作机制，使交换流程进一步规范、交换内容进一步扩展，尤其注重对企业申报、股权登记等涉税信息及其他相关部门涉税信息的数据分析和共享利用，科学筛选稽查案源和检查对象，实现稽查案源、检查、审理、执行等环节数据情报相关信息共享和交换，提高选案的准确性。

目前，该区国地税稽查部门先后交换涉税信息5批次1200余条，科学选定5户企业开展联合稽查，查补入库税款、罚款及滞纳金28.6万元。既有效降低纳税人办税成本，提高纳税遵从度，还推动了国地税联合稽查工作不断发展。

（孔秀丽 史建林）





