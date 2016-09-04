查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 竹溪县国税局 暖心的“预约服务” 湖北日报讯 今年5月，建安企业营业税改征增值税后，企业办税途径和方式发生了变更，原来的熟门熟路一下迷茫起来。竹溪县国税局成立“营改增”专班，将兵分数路，主动相约企业，送政策上门，问题解决在前。

早在“营改增”第一个纳税申报期到来之前，湖北金竹房地产有限公司刘会计便接到该局通知，参加了“营改增”一般纳税人纳税申报辅导班，基本掌握了纳税申报表、附列资料和税负测算明细表的填写。面对新的申报系统，刘会计仍然感觉心中没底，填了上一栏，却拿不准下一栏，该局开展的“预约服务”让他吃下了“定心丸”。上个月申报期的前一天，刘会计再次预约该局李忠波辅导申报填写，因代理多家企业办税，李忠波顾不上约定时间，先后给刘会计打了5个电话，发了3次微信语音，不厌其烦，逐表逐项讲清楚、说明白。谈及国税部门的服务，刘会计心中既温暖又踏实。 （程从东 夏传芹）





