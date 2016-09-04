习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
湖北日报电子版
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5 时事 2016.9.4 星期日
竹溪县国税局
暖心的“预约服务”
    湖北日报讯 今年5月，建安企业营业税改征增值税后，企业办税途径和方式发生了变更，原来的熟门熟路一下迷茫起来。竹溪县国税局成立“营改增”专班，将兵分数路，主动相约企业，送政策上门，问题解决在前。
    早在“营改增”第一个纳税申报期到来之前，湖北金竹房地产有限公司刘会计便接到该局通知，参加了“营改增”一般纳税人纳税申报辅导班，基本掌握了纳税申报表、附列资料和税负测算明细表的填写。面对新的申报系统，刘会计仍然感觉心中没底，填了上一栏，却拿不准下一栏，该局开展的“预约服务”让他吃下了“定心丸”。上个月申报期的前一天，刘会计再次预约该局李忠波辅导申报填写，因代理多家企业办税，李忠波顾不上约定时间，先后给刘会计打了5个电话，发了3次微信语音，不厌其烦，逐表逐项讲清楚、说明白。谈及国税部门的服务，刘会计心中既温暖又踏实。 （程从东 夏传芹）


   
　