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第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
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习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致
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入世关税减让表修正案获批
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李小鹏任交通运输部部长
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新能源汽车补贴门槛将提高
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练好内功抓党建
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延时服务保民生
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全国各地纪念抗战胜利71周年
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促进构建现代战略投送体系
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图文：服务型制造让“私人定制”
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业务大比武提素质
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税收执法全记录
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“服务”改写制造业传统定义
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暖心的“预约服务”
·
依托大数据提高准确率
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时事
2016.9.4 星期日
竹溪县国税局
暖心的“预约服务”
湖北日报讯 今年5月，建安企业营业税改征增值税后，企业办税途径和方式发生了变更，原来的熟门熟路一下迷茫起来。竹溪县国税局成立“营改增”专班，将兵分数路，主动相约企业，送政策上门，问题解决在前。
早在“营改增”第一个纳税申报期到来之前，湖北金竹房地产有限公司刘会计便接到该局通知，参加了“营改增”一般纳税人纳税申报辅导班，基本掌握了纳税申报表、附列资料和税负测算明细表的填写。面对新的申报系统，刘会计仍然感觉心中没底，填了上一栏，却拿不准下一栏，该局开展的“预约服务”让他吃下了“定心丸”。上个月申报期的前一天，刘会计再次预约该局李忠波辅导申报填写，因代理多家企业办税，李忠波顾不上约定时间，先后给刘会计打了5个电话，发了3次微信语音，不厌其烦，逐表逐项讲清楚、说明白。谈及国税部门的服务，刘会计心中既温暖又踏实。 （程从东 夏传芹）