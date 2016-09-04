查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 “服务”改写制造业传统定义 湖北日报讯 随着制造业服务化趋势的到来，人们已经越来越难以分清服务与制造的边界。正在沈阳市举行的第十五届中国国际装备制造业博览会上，一批新产品、新业态、新概念的出现，正在颠覆人们对传统制造的认知。“从重庆到北京，全程2000公里，我们的车载智能系统通过自动识别、自我计算、自主指令，在无人驾驶的情况下完成了躲避障碍物、超车、导航等全部动作，最终安全抵达目的地。”在制博会的一场分论坛上，来自长安汽车的代表向与会者分享公司不久前进行的无人驾驶车辆测试。

尽管目前难以明确无人驾驶将给人类生活带来哪些变化，但可以预见，未来消费者在选购车辆时，舒适和便捷可能成为重要因素。附加在工业品上的智能化、人性化服务，其价值将大于制造品本身，让人看到制造业与服务业融合的无限前景。

在制博会之外，越来越多制造新业态走进百姓生活。既能监控居所安全，又能控制室内温度、湿度、空气清新度等居住舒适指标的智能家居产品，自动收集人体的运动、心跳、作息等数据，进而分析判断其健康状态的智能穿戴设备，都让人产生了是“制造”还是“服务”的疑惑。

更好满足大众需求，创造更多产品与服务的新组合，是未来制造的独特魅力。“服务重新定义制造业”，为中国制造转型带来新的生机和动力。

（本栏图文均据新华社电）





