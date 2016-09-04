习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
湖北日报电子版
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5 时事 2016.9.4 星期日
老河口市地税局
税收执法全记录
    湖北日报讯 老河口市地税局依托信息技术，为7个税源管理分局和稽查局配备执法记录仪，推行税收执法全过程记录制度，全程监控税收执法行为，进一步规范税务人员执法行为。
    7月以来，该局利用执法记录仪进行税收执法行为50余次，减少了征纳分歧与纠纷，得到了广大纳税人的理解和配合。一是完善工作规程，明确记录内容。根据岗责体系，明确了22个执法岗位职责和177项税收执法事项，逐类逐项梳理执法规定、时限、标准和程序，明确执法过程中记录内容。二是梳理执法风险，记录执法过程。明确税收执法过程中可能产生风险或争议的45个重点执法事项，细化执法行为，对所有执法细节记录在案，做到“外出必携带、执法必使用”。三是运用执法证据，减少税收争议。充分运用执法记录现场执法信息，将执法视频进行展示，使纳税人“眼见为实”，真切感受到税务部门推行的“阳光行权、透明执法”。
(王如意 王蔚)


   
　