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第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
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习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致
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入世关税减让表修正案获批
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李小鹏任交通运输部部长
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新能源汽车补贴门槛将提高
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练好内功抓党建
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延时服务保民生
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全国各地纪念抗战胜利71周年
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促进构建现代战略投送体系
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图文：服务型制造让“私人定制”
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业务大比武提素质
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税收执法全记录
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“服务”改写制造业传统定义
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暖心的“预约服务”
·
依托大数据提高准确率
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时事
2016.9.4 星期日
老河口市地税局
税收执法全记录
湖北日报讯 老河口市地税局依托信息技术，为7个税源管理分局和稽查局配备执法记录仪，推行税收执法全过程记录制度，全程监控税收执法行为，进一步规范税务人员执法行为。
7月以来，该局利用执法记录仪进行税收执法行为50余次，减少了征纳分歧与纠纷，得到了广大纳税人的理解和配合。一是完善工作规程，明确记录内容。根据岗责体系，明确了22个执法岗位职责和177项税收执法事项，逐类逐项梳理执法规定、时限、标准和程序，明确执法过程中记录内容。二是梳理执法风险，记录执法过程。明确税收执法过程中可能产生风险或争议的45个重点执法事项，细化执法行为，对所有执法细节记录在案，做到“外出必携带、执法必使用”。三是运用执法证据，减少税收争议。充分运用执法记录现场执法信息，将执法视频进行展示，使纳税人“眼见为实”，真切感受到税务部门推行的“阳光行权、透明执法”。
(王如意 王蔚)