查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 老河口市地税局 税收执法全记录 湖北日报讯 老河口市地税局依托信息技术，为7个税源管理分局和稽查局配备执法记录仪，推行税收执法全过程记录制度，全程监控税收执法行为，进一步规范税务人员执法行为。

7月以来，该局利用执法记录仪进行税收执法行为50余次，减少了征纳分歧与纠纷，得到了广大纳税人的理解和配合。一是完善工作规程，明确记录内容。根据岗责体系，明确了22个执法岗位职责和177项税收执法事项，逐类逐项梳理执法规定、时限、标准和程序，明确执法过程中记录内容。二是梳理执法风险，记录执法过程。明确税收执法过程中可能产生风险或争议的45个重点执法事项，细化执法行为，对所有执法细节记录在案，做到“外出必携带、执法必使用”。三是运用执法证据，减少税收争议。充分运用执法记录现场执法信息，将执法视频进行展示，使纳税人“眼见为实”，真切感受到税务部门推行的“阳光行权、透明执法”。

(王如意 王蔚)





