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第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
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习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致
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入世关税减让表修正案获批
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李小鹏任交通运输部部长
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新能源汽车补贴门槛将提高
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练好内功抓党建
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延时服务保民生
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全国各地纪念抗战胜利71周年
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促进构建现代战略投送体系
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图文：服务型制造让“私人定制”
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业务大比武提素质
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税收执法全记录
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“服务”改写制造业传统定义
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暖心的“预约服务”
·
依托大数据提高准确率
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时事
2016.9.4 星期日
随州市地税局
业务大比武提素质
湖北日报讯 随州市地税局深入推进“人才强税”战略，以干部能力建设为主线，以岗位知识技能为重点，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，着力提升干部岗位技能，培养业务骨干，激发队伍活力。
8月25日，经选拔推荐的144名地税干部参加了行政管理、纳税服务、征管评估、税务稽查和信息技术等5大岗位类别的考试。考试采取纸质闭卷形式进行，委托第三方机构进行命题和阅卷，考场全程摄像，确保考试公平公正。考试检验了前期岗位练兵效果，选拔储备了一批优秀岗位能手，成绩优胜者将参加全省地税系统业务大比武考试。 (魏媛媛 黄练)