习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
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5 时事 2016.9.4 星期日
随州市地税局
业务大比武提素质
    湖北日报讯 随州市地税局深入推进“人才强税”战略，以干部能力建设为主线，以岗位知识技能为重点，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，着力提升干部岗位技能，培养业务骨干，激发队伍活力。
    8月25日，经选拔推荐的144名地税干部参加了行政管理、纳税服务、征管评估、税务稽查和信息技术等5大岗位类别的考试。考试采取纸质闭卷形式进行，委托第三方机构进行命题和阅卷，考场全程摄像，确保考试公平公正。考试检验了前期岗位练兵效果，选拔储备了一批优秀岗位能手，成绩优胜者将参加全省地税系统业务大比武考试。 (魏媛媛 黄练)


   
　