查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 随州市地税局 业务大比武提素质 湖北日报讯 随州市地税局深入推进“人才强税”战略，以干部能力建设为主线，以岗位知识技能为重点，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，着力提升干部岗位技能，培养业务骨干，激发队伍活力。

8月25日，经选拔推荐的144名地税干部参加了行政管理、纳税服务、征管评估、税务稽查和信息技术等5大岗位类别的考试。考试采取纸质闭卷形式进行，委托第三方机构进行命题和阅卷，考场全程摄像，确保考试公平公正。考试检验了前期岗位练兵效果，选拔储备了一批优秀岗位能手，成绩优胜者将参加全省地税系统业务大比武考试。 (魏媛媛 黄练)





