查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 湖北日报讯 你如果需要一款与众不同的戒指送给恋人，就点击手机，把想法发到云端;珠宝设计师会按你的旨意提供设计方案，随后在云端找到一台待机的i5智能机床，下达指令、加工制造。不久，这款专属于你的戒指就会寄到你手中。

消费如此惬意，制造如此便捷。正在沈阳举行的第十五届中国国际装备制造业博览会上，沈阳机床集团将“私人定制”从想像变为现实，依托i5智能机床、iSESOL云平台等搭建的i5制造新生态，整合了需求方、设计方、制造方、工具提供方等各方资源，让消费者与工厂甚至机器直接对话，获得所需商品，服务型制造新模式日益清晰。



零库存 卖了再做



记者采访中了解到，除了沈阳机床这类装备企业，青岛红领、海尔，长安汽车等直接面向消费者的制造企业，都在服务型制造转型中，将个性化定制搞得风生水起。

在红领集团“魔幻工厂”里，繁忙的流水线干的却是“私人裁缝”的活儿，全球消费者均可通过网上预约量体，下单定制，每天可提供3000套定制服装。企业已积累了200万名顾客数据，实现消费者直接与工厂对接的C2M模式创新。“传统制造企业是做了再卖，我们是卖了再做，没有一件库存衣服、没有资金流压力。”在本届制博会“智领中国创赢未来”的论坛上，红领集团副总裁柳屹立告诉记者，通过十几年的探索，红领破解了大规模生产与个性化定制之间的矛盾，完成了智能制造和互联网工业服务商的成功转型。去年中国服装行业虽然整体下滑，红领却逆势增长，定制业务收入与净利润同比增长130%以上。



受益多 性价比高



“‘私人定制’在满足个性化需求的同时，也打破了制造商与消费者之间的各层分销服务环节，资源配置效率进一步提高。”制博会现场，正忙着为观众演示3D打印的辽宁惠智科技公司总经理刘学方告诉记者，随着3D打印技术的进步，他们将构建新型服务体系，通过网上接单，为消费者提供3D打印衣服、艺术品、生活日用品等服务，为公司创造新的利润增长点。

“中国制造2025”制造业强国战略提出，加快制造与服务协同发展，促进生产型制造向服务型制造转变。“服务型制造不仅改变了传统制造模式，而且会诞生一批制造与服务相融合的新产业形态。”中国社科院工业经济研究所研究员李晓华说，从个性化定制服务到商品全生命周期管理，当下的商业模式和消费模式正在发生颠覆性变革。

“中间商、代理商和渠道商都消失了，产品定价得以一再腰斩，让消费者获得最优性价比。”柳屹立说，服务型制造和“私人定制”的最大受益者一定是消费者。

当“私人定制”不再遥不可及，淘宝、天猫们还会风光无限吗？

记者采访发现，与往届制博会不同的是，阿里巴巴、谷歌等互联网企业也在会上首度高调亮相，开展一系列采购对接和贸易洽谈活动。“随着信息和通讯技术进一步进入制造领域，未来的制造一定会变得更智能、更便捷、更轻松，传统的集中式大工厂、大车间会逐渐消失，向分布式、离散式制造转变。”沈阳机床集团有关负责人认为，服务型制造来了，下一个被颠覆的将是制造者本身。





