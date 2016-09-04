习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
湖北日报电子版
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5 时事 2016.9.4 星期日
图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
    湖北日报讯 你如果需要一款与众不同的戒指送给恋人，就点击手机，把想法发到云端;珠宝设计师会按你的旨意提供设计方案，随后在云端找到一台待机的i5智能机床，下达指令、加工制造。不久，这款专属于你的戒指就会寄到你手中。
    消费如此惬意，制造如此便捷。正在沈阳举行的第十五届中国国际装备制造业博览会上，沈阳机床集团将“私人定制”从想像变为现实，依托i5智能机床、iSESOL云平台等搭建的i5制造新生态，整合了需求方、设计方、制造方、工具提供方等各方资源，让消费者与工厂甚至机器直接对话，获得所需商品，服务型制造新模式日益清晰。

    零库存 卖了再做

    记者采访中了解到，除了沈阳机床这类装备企业，青岛红领、海尔，长安汽车等直接面向消费者的制造企业，都在服务型制造转型中，将个性化定制搞得风生水起。
    在红领集团“魔幻工厂”里，繁忙的流水线干的却是“私人裁缝”的活儿，全球消费者均可通过网上预约量体，下单定制，每天可提供3000套定制服装。企业已积累了200万名顾客数据，实现消费者直接与工厂对接的C2M模式创新。“传统制造企业是做了再卖，我们是卖了再做，没有一件库存衣服、没有资金流压力。”在本届制博会“智领中国创赢未来”的论坛上，红领集团副总裁柳屹立告诉记者，通过十几年的探索，红领破解了大规模生产与个性化定制之间的矛盾，完成了智能制造和互联网工业服务商的成功转型。去年中国服装行业虽然整体下滑，红领却逆势增长，定制业务收入与净利润同比增长130%以上。

    受益多 性价比高

    “‘私人定制’在满足个性化需求的同时，也打破了制造商与消费者之间的各层分销服务环节，资源配置效率进一步提高。”制博会现场，正忙着为观众演示3D打印的辽宁惠智科技公司总经理刘学方告诉记者，随着3D打印技术的进步，他们将构建新型服务体系，通过网上接单，为消费者提供3D打印衣服、艺术品、生活日用品等服务，为公司创造新的利润增长点。
    “中国制造2025”制造业强国战略提出，加快制造与服务协同发展，促进生产型制造向服务型制造转变。“服务型制造不仅改变了传统制造模式，而且会诞生一批制造与服务相融合的新产业形态。”中国社科院工业经济研究所研究员李晓华说，从个性化定制服务到商品全生命周期管理，当下的商业模式和消费模式正在发生颠覆性变革。
    “中间商、代理商和渠道商都消失了，产品定价得以一再腰斩，让消费者获得最优性价比。”柳屹立说，服务型制造和“私人定制”的最大受益者一定是消费者。
    当“私人定制”不再遥不可及，淘宝、天猫们还会风光无限吗？
    记者采访发现，与往届制博会不同的是，阿里巴巴、谷歌等互联网企业也在会上首度高调亮相，开展一系列采购对接和贸易洽谈活动。“随着信息和通讯技术进一步进入制造领域，未来的制造一定会变得更智能、更便捷、更轻松，传统的集中式大工厂、大车间会逐渐消失，向分布式、离散式制造转变。”沈阳机床集团有关负责人认为，服务型制造来了，下一个被颠覆的将是制造者本身。


   
　