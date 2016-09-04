查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 国防交通法明年起施行 促进构建现代战略投送体系 湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议3日表决通过了国防交通法。这部法律是党的十八大以来第一部国防军事立法，也是党和国家将军民融合发展上升为国家战略后第一部贯彻这一战略的重要法律，该法将于2017年1月1日起施行。

国防交通法共9章60条，明确了国防交通管理体制及职责分工，规范了国防交通规则、交通工程设施、民用运载工具、国防运输和交通保障等方面制度。

中央军委后勤保障部运输投送局参谋、国家交通战备办公室副主任黄伟业介绍，国防交通法在起草过程中遵循了6个原则：一是推动军地资源优化配置，合理共享，既使多元投资、多方技术、多种力量向国防交通聚焦，又使国防交通建设的成果能够更好地服务经济社会，促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展；二是着眼发展战略投送能力，明确军队、政府、企事业单位和公民各方的义务、责任和权益，规范管理体系、运行机制和政策制度，促进构建骨干在军、主体在民，一体保障的现代战略投送体系；三是坚持市场导向，注重以人为本，尊重市场规律，建立利益引导机制，调动公民和组织参与国防交通活动的积极性，同时保证责任、义务、权益相一致；四是着重完善基本制度，从计划规划、军地会商机制、贯彻国防要求、物资储备、奖励处罚等方面来系统完善国防交通工作中最主要、管长远、有权威的制度；五是科学总结实践经验；六是坚持问题导向，从实际出发，着力解决现实中的突出问题，确保法律有针对性、指导性、可操作性，确保法律能够落地生根、融入实践、依法执行，注重处理好与国防法、国防动员法等法律的关系，做好与铁路法、公路法、港口法、民航法等行业法规的衔接。





