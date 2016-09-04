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——在北京，为纪念中国人民抗日战争胜利71周年，社会各界捐赠抗战文物史料展在中国人民抗日战争纪念馆开幕。此次展览中的500余件(套)文物史料全部都是首次公开展出。

孟昭宇在晋察冀军区陆军中学使用的学习笔记，国际友人奥地利医生罗生特使用过的毛毯、日本为侵略战争绘制的各类地图……这些捐赠文物史料记录了大量抗战及二战史实，具有重要的文物价值、史料价值和艺术价值。

——在南京，一场感人肺腑的诗词朗诵会3日上午在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“三个必胜”展厅内举行。来纪念馆参观的观众、南京市诗歌朗诵爱好者、南京民间抗战史学研究者、南京爱国主义教育基地学生团体约300人参加了朗诵会。

艺术家丁建华率领众朗诵大师共同诵读了诗人远帆创作的诗歌《我的抗战》，作为本场演出的压轴节目。“抗战期间，南京这座城市曾经遭受了太多的苦难。这也让我们今天在这座城市、在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆这样特殊的场合纪念抗战具有了特别的意义。当我站在舞台上，正义必胜、和平必胜、人民必胜这几句话就从心底喷涌而出。”丁建华说。

——在湖南，为纪念中国人民抗日战争胜利71周年，九三学社湖南省委联手湖南老兵之家和湖南省摄影家协会，在湖南省14个市州同步推广以“给老兵留影，为英雄拓印”为主题的公益活动。

据介绍，该项活动为湖南省内健存的近1500位抗战老兵留手印、摄身影，并将抗战老兵印像真迹捐赠给南京中国抗战博物馆、四川建川博物馆、芷江抗战胜利纪念馆永久保存，以这种富有纪念性、史料性、艺术性的特殊方式永久留存湖湘健存抗战老兵的个性化资料信息。

——在江西南昌，二战日本战犯东京大审判中国首席大法官梅汝璈位于青云谱区朱姑桥梅村的故居里，参观者人头攒动。梅汝璈的宗亲、故居讲解员梅庭军指着一座立着的梅汝璈大法官雕像讲解:“雕像的右下方设计成残缺形状，代表战争带来的苦难和中国审判团的艰难，左下方完整则意味着最终把日本战犯送上了绞刑架，战争结束，走向和平。”

故居中展出了梅汝璈在东京审判时穿过的法袍、亲笔修改过的判决书等物。“我不是复仇主义者，我无意于把日本帝国主义欠下我们中国人民的血债，记在日本人民的头上，但是我相信忘记过去的苦难可能会招致未来的灾祸。”这是梅汝璈在日记上的一段话。





