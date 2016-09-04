查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 宜昌市地税局纳税服务局 延时服务保民生 湖北日报讯 “这么多人的社保费，万一不能及时办好，我真不知道该怎么交代。还好地税局服务到位，工作人员牺牲了休息时间来帮我们处理问题。”日前，代理宜昌市佳维物业有限公司等31个单位社保缴费业务的刘玉山由衷感慨。

刘玉山代理的31家单位涉及万余户的社保费。接纳他的宜昌市地税局纳税服务局珍珠路办税服务厅的谢靖萍迅速录入数据、提交结果、打印凭证……很快，31户单位中的21户完成了业务办理，但另外10户在办理时系统一直报错。

该局立即启用应急预案，经认真比对，原来是新上线的金税三期系统中纳税人名称字段出现了故障，与实际名称不一致，造成业务无法办理。该局迅速开始处理，注销原登记、办理新登记……两个多小时过去，等剩余10户业务全部办理完成时，已是下午上班时间。“我是打心眼里感谢你们，十星级办税服务厅的服务真给力！”刘玉山从谢靖萍手里接过已经办好的缴费凭证后感慨万分。 （王力）





