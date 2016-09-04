查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 时事
第6版 : 综合新闻
第7版 : 体育/万千气象
第8版 : 理论前沿
·
习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致
·
入世关税减让表修正案获批
·
李小鹏任交通运输部部长
·
新能源汽车补贴门槛将提高
·
练好内功抓党建
·
延时服务保民生
·
全国各地纪念抗战胜利71周年
·
促进构建现代战略投送体系
·
图文：服务型制造让“私人定制”
·
业务大比武提素质
·
税收执法全记录
·
“服务”改写制造业传统定义
·
暖心的“预约服务”
·
依托大数据提高准确率
5
时事
2016.9.4 星期日
襄州区地税局
练好内功抓党建
湖北日报讯 近日，襄州区地税局组织全局支部委员以上干部进行集中培训充电，提升党建工作水平。
近年来，该局在部门建设中，坚持以党建为统领，多措并举，取得实效。结合“两学一做”学习教育，他们在教育对象上，突出“支部一个不少、党员一个不落、全局人人参与”，营造出浓厚氛围；在业务工作上，精心制定重点任务、阶段评价和推进进度“三张清单”，确保效能和标准；将党建工作与税收征管、纳税服务、税制改革、精准扶贫等有机结合，强化学习教育成果转化；广泛开展书画、演讲、参观学习、道德讲堂等活动，充分借助“微信”公众号、“门户”主阵地、“群发短信”等媒介，强化思想引领和文化阵地建设，地税干部凝聚力、向心力、战斗力不断增强。
（张泽民 程帆）