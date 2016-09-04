查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 襄州区地税局 练好内功抓党建 湖北日报讯 近日，襄州区地税局组织全局支部委员以上干部进行集中培训充电，提升党建工作水平。

近年来，该局在部门建设中，坚持以党建为统领，多措并举，取得实效。结合“两学一做”学习教育，他们在教育对象上，突出“支部一个不少、党员一个不落、全局人人参与”，营造出浓厚氛围；在业务工作上，精心制定重点任务、阶段评价和推进进度“三张清单”，确保效能和标准；将党建工作与税收征管、纳税服务、税制改革、精准扶贫等有机结合，强化学习教育成果转化；广泛开展书画、演讲、参观学习、道德讲堂等活动，充分借助“微信”公众号、“门户”主阵地、“群发短信”等媒介，强化思想引领和文化阵地建设，地税干部凝聚力、向心力、战斗力不断增强。

（张泽民 程帆）





