习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
湖北日报电子版
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5 时事 2016.9.4 星期日
襄州区地税局
练好内功抓党建
    湖北日报讯 近日，襄州区地税局组织全局支部委员以上干部进行集中培训充电，提升党建工作水平。
    近年来，该局在部门建设中，坚持以党建为统领，多措并举，取得实效。结合“两学一做”学习教育，他们在教育对象上，突出“支部一个不少、党员一个不落、全局人人参与”，营造出浓厚氛围；在业务工作上，精心制定重点任务、阶段评价和推进进度“三张清单”，确保效能和标准；将党建工作与税收征管、纳税服务、税制改革、精准扶贫等有机结合，强化学习教育成果转化；广泛开展书画、演讲、参观学习、道德讲堂等活动，充分借助“微信”公众号、“门户”主阵地、“群发短信”等媒介，强化思想引领和文化阵地建设，地税干部凝聚力、向心力、战斗力不断增强。
（张泽民 程帆）


   
　