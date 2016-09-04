查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 推动企业加快技术创新 新能源汽车补贴门槛将提高 湖北日报讯 据新华社电 财政部经济建设司副司长宋秋玲3日表示，财政补贴政策对我国新能源汽车业的市场培育和发展壮大发挥了重要作用，未来将逐步提高补贴的技术门槛，堵住骗补漏洞，探索产业的市场化发展长效机制。

宋秋玲表示，中央财政将创新政策思路，探索建立新能源汽车市场化的长效机制。“消费补贴的政策初衷是培育初级市场，但长期执行容易使企业患上政策依赖症，缺乏技术研发和产品升级的动力和压力，行业容易出现低水平的盲目重复扩张。”她透露，未来中央财政将突出机制创新，建立可持续的市场扶持政策。

下一步将继续完善补贴政策，建立遴选机制和淘汰机制。在保持2016年总体稳定的前提下，不断提高补贴的技术门槛，使技术先进、市场认可度高的产品获得补贴，推动企业加快技术创新。“特别是健全监督监管体系，加强财政资金的管理，堵住骗补漏洞，对于管理制度不健全，审核把关不严，存在企业骗补的地方要依法追究相关责任。”宋秋玲说。

据介绍，我国新能源汽车产销量从2009年不足500辆，到2015年达到30万辆，2016年1-7月销量已经达到20.7万辆，比上年同期增长122.8%，我国已成为全球最大的新能源汽车的生产和消费国。





