查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 李小鹏任交通运输部部长 湖北日报讯 据新华社电 根据中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2016年9月3日的决定：免去杨传堂的交通运输部部长职务；任命李小鹏为交通运输部部长。

当日上午，十二届全国人大常委会第二十二次会议在北京人民大会堂闭幕。会议任命了3名全国人大有关专门委员会副主任委员，决定任命了交通运输部部长。根据全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定和全国人大常委会委员长会议关于宪法宣誓的组织办法的规定，上述人员依法进行宪法宣誓。

上午11时许，领誓人、新任命的全国人大民族委员会副主任委员王君手抚宪法，宣读誓词。新任命的全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王学军、农业与农村委员会副主任委员徐守盛和交通运输部部长李小鹏跟诵誓词。





